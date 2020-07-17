Міністр оборони оцінив ймовірність нападу Росії на Херсонську область

Міністр оборони України Андрій Таран оцінив ймовірність нападу російських військ з анексованого Криму на Херсонську область.

Як повідомив він у Верховній Раді під час години запитань до уряду, на теперішній час ознак безпосередньої підготовки до активних бойових дій російських окупаційних військ поблизу адміністративної межі Херсонської області не виявлено (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На півострові не фіксується дій зі створення ударних угрупувань", – зазначив Таран.

Разом з тим, за його словами, ЗСУ здійснюють певні заходи для запобігання і надання відсічі можливим діям з боку збройних сил РФ.

Глава Міноборони нагадав, що члени комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки здійснили поїздку до Херсонської області, де мали можливість подивитися, що там насправді відбувається.

"З урахуванням накопичення військ під приводом підготовки до стратегічних навчань "Кавказ-2020", керівництво Міноборони і ЗСУ планує в цей же час, на останню декаду вересня, провести стратегічне командно-штабне навчання "Об’єднані зусилля-2020", – додав він.

В рамках цього навчання планується перевірити спроможність Генерального штабу діяти відповідно до стандартів НАТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експредставник президента України в Криму Борис Бабин заявив, що Росія може почати вторгнення в Херсонську область через катастрофічну нестачу води в окупованому Криму.

Екскомандувач Збройними силами США в Європі Бен Ходжес підтвердив, що у вересні Росія може вторгнутися в Херсонську область.