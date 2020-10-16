Міністр Чернишов захворів на COVID-19

Obozrevatel Суспільство 11:38, 16.10.2020 Оновлено: 12:24, 16.10.2020

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов захворів на COVID-19.

Про це він повідомив сам у відеозверненні, оприлюдненому на сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Отримав позитивний тест на COVID-19, але почуваю себе добре, температура нормальна, все супер. Отже, йду на самоізоляцію на два тижні, але планую залишатися в курсі справ, працювати дистанційно, як ми кажемо, онлайн. У Мінрегіоні ми одні з перших започаткували такий спосіб дистанційної роботи. І я впевнений, що в цьому ракурсі все буде добре та ефективно", – сказав він.

Чернишов побажав колегам міцного здоров’я та висловив сподівання на швидку зустріч.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що коронавірусом заразився нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко.

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