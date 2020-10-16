Міністр Чернишов захворів на COVID-19
Щодня у Верховній Раді України інфікується кілька людей
Наразі кількість хворих нардепів складає більше ніж 100
Проте парламент на карантин не закриють
Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов захворів на COVID-19.
Про це він повідомив сам у відеозверненні, оприлюдненому на сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Отримав позитивний тест на COVID-19, але почуваю себе добре, температура нормальна, все супер. Отже, йду на самоізоляцію на два тижні, але планую залишатися в курсі справ, працювати дистанційно, як ми кажемо, онлайн. У Мінрегіоні ми одні з перших започаткували такий спосіб дистанційної роботи. І я впевнений, що в цьому ракурсі все буде добре та ефективно", – сказав він.
Чернишов побажав колегам міцного здоров’я та висловив сподівання на швидку зустріч.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що коронавірусом заразився нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко.