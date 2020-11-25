Міністерство оборони України масово заморозило закупівлі для армії

Тільки за останні 8 місяців Департамент військових закупівель Міністерства оборони України під різними приводами відстрочив або скасував ряд важливих тендерів для української армії.

Відповідно до інформації з відкритих джерел, а саме – за даними авторизованого електронного майданчика prozzorro.gov.ua і акредитованих державою майданчиків, за останні півроку скасовані або заморожені тендери щодо безлічі важливих для армії позицій.

Так, скасовані або заморожені тендери на 120 тисяч пар черевиків.

Тендер на 180 тисяч футболок і сорочок.

Тендер на 40 тисяч спальних мішків та іншого важливого обмундирування на загальну суму в півмільярда гривень.

Скасовано закупівлю амуніції для військових: 20 тисяч шоломів і 20 тисяч бронежилетів.

Також скасовано ряд великих тендерів паливно-мастильних матеріалів для танкових двигунів і дизельного палива, яке використовується важкою бронетехнікою.

Нагадаємо, що за даними глави Рахункової Палати через скасування або відстрочення тендерів у Департаменті державних закупівель Міністерства оборони невитраченими залишилися більше 10,6 мільярда гривень в інтересах армії, і відповідно до чинного законодавства, ця сума не може бути використана в наступному бюджетному році.

Українська армія ризикує опинитися в тому ж положенні, в якому перебувала навесні 2014 року, коли кожен військовослужбовець сам забезпечував себе одягом і амуніцією.