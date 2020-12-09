"Міністерка охорони здоров'я ЛНР" купила нерухомість під Києвом і відправила доньку на навчання до Франції

"Міністерка охорони здоров'я ЛНР" Наталя Пащенко придбала нерухомість під Києвом і відправила доньку Софію Буку на навчання до Франції.

Про це розповів в відеоблозі журналіст, член української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Денис Казанський. Він зазначив, що дізнався про це з Telegram-каналів, популярних в "ЛНР" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

До осені 2016 року Пащенко жила в Сєвєродонецьку, який знаходиться на території, підконтрольній Україні. Однак згодом вона повернулася до рідного Луганська. Тоді ж жінка обзавелася квартирою в новобудові в Ірпені під Києвом.

Протягом двох років Пащенко очолювала "державну кардіологічну програму ЛНР", а в грудні 2018 роки її призначили "міністром охорони здоров'я".

Її дочка Софія спочатку навчалася в Київському Національному торгово-економічному університеті, потім в Економічному університеті у Вроцлаві, після чого вступив до університету Гренобля у Франції.

У соцмережах дівчина нерідко хвалилася фотографіями з Франції. Однак з введенням карантинних обмежень через пандемію COVID-19 вона була змушена повернутися до окупованого Луганська, де зараз і проживає разом з матір'ю.

Казанський зазначив, що багато людей в коментарях пишуть, що Служба безпеки України повинна втрутитися в ситуацію і відібрати закордонний паспорт у дочки зрадниці. Але сам він проти такого підходу.

"Я сподіваюся, що ця дівчина тепер подивиться, чим відрізняється життя в нормальних цивілізованих європейських країнах від життя в тому де**мі, в яке Донбас засунула Росія, зрозуміє різницю між життям у Європі і "русскім міром", зробить свої висновки", – сказав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "ЛНР" випустили пропагандистський сюжет про те, що українські інформаційні листівки, стилізовані під сторубльову купюру, нібито можуть поширювати туберкульоз. Окупанти стверджують, що перевірили "банкноти" в лабораторії і знайшли на папері мікобактерії-збудники хвороби.