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''Мінет сплячому пасажиру'': мережу розсмішило ''хуліганство'' провідника ''Укрзалізниці''

2.8тЧитати матеріал російською

Провідник ''Укрзалізниці'' вступив в інтимні стосунки зі сплячим пасажиром поїзда.

Як заявив в Facebook журналіст Олександр Рудоманов, інцидент стався 26 жовтня близько 11:30 в поїзді "Ужгород-Лисичанськ".

У поліцію нібито прийшло повідомлення про "хуліганство". "Провідник вагона займався сексом неприродним шляхом. Коли заявник прокинувся, виявив, що провідник заявнику робить мінет", - написано в повідомленні.

Даний інцидент висміяли користувачів мережі, здивувавшись, чому пасажир все ж вирішив поскаржитися на провідника.

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"Це нова послуга? В онлайні є галочка для замовлення?" "А що не сподобалося заявнику?" "І кваліфіковано як хуліганство, а не згвалтування", "Так хто заявник? Той кому робив, той хто бачив і кому не дісталося або сам провідник якому довелося?" "Якість послуг і сервіс не сподобалися?" "А кажуть реформ немає" - сміються в мережі.

''Мінет сплячому пасажиру'': мережу розсмішило ''хуліганство'' провідника ''Укрзалізниці''
''Мінет сплячому пасажиру'': мережу розсмішило ''хуліганство'' провідника ''Укрзалізниці''
''Мінет сплячому пасажиру'': мережу розсмішило ''хуліганство'' провідника ''Укрзалізниці''
''Мінет сплячому пасажиру'': мережу розсмішило ''хуліганство'' провідника ''Укрзалізниці''
''Мінет сплячому пасажиру'': мережу розсмішило ''хуліганство'' провідника ''Укрзалізниці''

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше начальниця поїзда "Ковель-Москва" під час його руху зі скандалом виштовхала пасажира з вагона.

Місце
Україна
Об'єкт
Укрзалізниця
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