Русские оккупанты много обещали с экранов пропагандистских каналов, но принесли только разруху, как в Крым, так и на Донбасс. Ща немного расскажу, как "процветают" железные дороги лыныры. В цифрах. Поехали.

По состоянию на 1 июля 2020 года степень изношенности локомотивного парка - 98%

Объектов энергообеспечения работы жд - 85%

Объектов сигнализации и связи - 75%

Степень изношенности колейного хозяйства - 63%

Такого не расскажут на пропагандистских ресурсах, ибо рышпублика лыныры развиваицца и все такое. Ну, а я продолжу.

284,48 км или 20% от общего числа - это не просто цифра, это общая протяженность жд путей с просроченным капитальным ремонтом. Количество шпал, которые непригодны для использования на жд лыныры, по состоянию на 1 июля 2020 года составляет 330 904 штуки. Количесто непригодных шпал на главном ходу составляет 53%, на станционном 52%, на подъездном 54%

Короче, развиваицца лыныры - жд никто не собирается ремонтировать и вкладывать, ведь всегда можно сдать шпалы на металл [это бизнес по лынырийски, если шо, биндерам не понять].

Хотите еще "развития"? Легко. Может по пропагандистские ресурсы не писали и не говорили о том, что закрыто для движения поездов 215,473 км жд путей? Странно. Развиваюцца ж вроде как, а жд путя закрыты.

Кстати, 215,473 км станционных колей - это 37% от общего числа лынырийской жд. Как по мне, кто-то что-то не договаривает о "развитии", вам так не кажется?

Ладно, то я как бы нагнетаю, лынырийская жд в шоколаде и рубит бабло вагонами. Кстати, о вагонах: всего лынырийцы имеют 6505 вагонов, но из них всего 1423 вагона не исчерпали нормативный срок службы. Магия, прям - "развитие" есть, а денег на новые вагоны нет. Или все-таки нет ни денег, ни развития? Не слышу.

Но и это еще не все, ведь лынырийцы на столько развиты, что аж диву даешься, когда знаешь о том, что : на лынырийской жд дороге дефицит подвижного состава, не хватает электровозов и локомотивов, нету машин тяжелого типа для проведения ремонтных работ на жд, нету измерительной техники для контроля поточного состояния инфраструктуры.

Но есть и хорошие новости - деньги на ремонт жд лохи, то есть россияне, дадут. Много. А точнее 4 млрд 212 млн 611 тыс 276 ржублей. Это не много и не мало, а всего лишь 482 212 минимальный пенсий в

ростовской области. Ну или 357031 минимальная пенсия хабаровского края. Или 442 780 тысяч минимальных пенсий как в петербурге.

Не, ну нормально так, согласитесь - могут русские налогоплательщики себе позволить спонсировать ремонт жд лыныры, не нищеброды же они.

Кстати, от суммы, от 4 212 611 276 ржублей, которые собираются выделить из бюджета рф лыныры, 40% забирают кураторы рф сразу, 25-30% идет на разворовывание лынырийцу Пасечнику и компании. То есть -

Пасечник обувает рф приблизительно на 1 млрд 263 тыс ржублей. Нормально устроился парень, в отличие от русских налогоплательщиков, согласитесь.

Эпилог. Как видите, в лынырийской галактике все тип-топ, все развиваицца [особенно жд]. И даже есть те, кто готовы оплатить Пасечнику домик под Финляндией [нужен ж Пушилину сосед, верно?] - русские налогоплательщики. Ми-ми-ми, прям. Почти завидую. Конец.