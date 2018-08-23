Провокації РФ не вщухають: як блокада Азова впливає на Україну

У серпні Росія посилила провокації з блокади Азовського моря. Змінивши тактику, прикордонна служба ФСБ РФ почала незаконно затримувати судна, які йшли в українські порти з Керченської протоки. OBOZREVATEL з'ясував, яким чином це вплине на економіку України.

Азов блокований

Провокації РФ почалися ще з квітня 2018 року, тоді російські прикордонники без жодних об'єктивних причин затримували судна в Азовському морі, які прямували в українські порти для огляду. За інформацією Держприкордонслужби, станом на 21 серпня Росія затримала вже понад 150 іноземних суден.

Відтоді як РФ заблокувала Керченську протоку, судна почали простоювати і чекати на дозвіл на прохід по кілька днів. І за останньою інформацією від головного редактора видання BlakcSeaNews Андрія Клименка, Росія з 14 по 21 серпня не надала дозволу жодному судну, які йшли в українські порти.

У коментарі OBOZREVATEL помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян не зміг ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію, але запевнив, що росіяни не припиняють провокацій.

"Диспетчер максимально довго не видає дозволу іноземним суднам на прохід протоки. Такі факти мають місце, і ми їх фіксуємо зі слів членів судокоманди. Водночас ті судна, які йдуть у російські порти, в Азовському морі проходять практично безперешкодно, а українські судна змушені цілодобово брати дозвіл на прохід Керченською протокою", - повідомив Слободян.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, затримуючи судна в Азовському морі, Росія завдає Україні значних збитків, відлякує бізнес і намагається посилити напруженість у регіоні.

Яка ситуація з портами

OBOZREVATEL зв'язався з Бердянським і Маріупольським торговими портами, щоб дізнатися про збитки, яких завдають їм дії Росії, однак там нас запевнили, що значних втрат вони не зазнають.

"Цей фактор, перш за все, впливає на взаємини судновласників і вантажовласників, бо тягне за собою підвищення фрахтових ставок. Зокрема, наслідками тривалих затримок є збільшення фінансових витрат судновласників від 5 до 15 тис. доларів на добу, залежно від параметрів судна", - повідомили у прес-службі Маріупольського порту.

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"Говорити, що ми зазнаємо збитків, не можемо, оскільки, якщо ми виконали роботу, то нам за неї платять. Ми завантажили вантаж, і нам за нього заплатили. Якщо ж судно не заходить, ми не отримуємо гроші. Але за те, що доходить - отримуємо. Навіть якщо вони йдуть із затримками", - заявили у прес-службі Бердянського морпорту.

Щоправда, в коментарі OBOZREVATEL представники Маріупольського порту висловили стурбованість, що існує можливість зниження привабливості порту для клієнтів у майбутньому, і, як наслідок, - на можливу переорієнтацію вантажопотоків на інші порти.

Маріупольський морський порт

І все ж збитки є, про це OBOZREVATEL повідомив заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань.

"Прямі збитки Маріупольського та Бердянського портів станом на 2018 рік налічують 5 млн доларів", - пояснив заступник міністра.

На думку економіста Юрія Смілянського, ситуація буде тільки погіршуватися: "Чим менше суден туди приходитиме, тим більше загострюватиметься ситуація загалом у регіоні", - пояснив він OBOZREVATEL.

Через блокаду суден роботи у морпортах стане менше, робітники перестануть отримувати зарплату, а як наслідок - витрачати гроші на послуги, необхідні для їх життєдіяльності.

"Внаслідок цього страждатиме не лише бізнес, який користується послугами порту, це вже буде малий і середній бізнес, а також комунальні підприємства, адже через відсутність зарплати за квартиру просто нічим буде платити", - сказав економіст.

За його словами, ця проблема зростатиме на рівні регіону, і вирішувати вже треба буде на рівні держави, а це удар по економіці України.

Після загострення ситуації в Азовському морі Міністерство інфраструктури України підготувало низку пропозицій щодо протидії Росії, включаючи припинення пасажирського залізничного сполучення. Під анонсовані санкції також повинні потрапити російські морські порти в Азовському морі.

"Деякі заходи анонсовані, деякі заходи перебувають під грифом для службового користування. Ми гадаємо, що ці заходи будуть ефективними. Вони передбачають як односторонні дії України, так і дії спільно з країнами ЄС і США", - сказав заступник міністра інфраструктури.

Заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань

Довгань висловив надію, що розгляд і прийняття пакету заходів проти Росії відбудеться вже найближчим часом.

"Я сподіваюся, що після святкування Дня Незалежності ми почуємо про ці заходи", - заявив він.

На думку Смілянського, дії українських чиновників правильні, якщо Росія економічно тисне на Україну, наша держава повинна відповідати і тиснути на РФ усіма можливими способами. Однак він упевнений, що економічна війна Росії проти України в Азовському морі буде продовжена.