"Мільйони туристів!" У мережі з'явилися фото порожніх пляжів Криму

У мережі з'явилися нові фотографії спорожнілих пляжів анексованого Росією Криму. На знімки потрапили узбережжя села Попівка і міста Феодосія. Користувачі висміяли "наплив" туристів на півострові.
Кадри з порожніми пляжами населених пунктів виклав блогер під ніком "RoksolanaToday&Крим25%" на своїй сторінці в Twitter (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Попівка: серпень йде впевнене Кримом, вже й не чекаємо", "Феодосія: август как август, просто не серпень", – прокоментував ситуацію на узбережжях блогер.
Село Попівка
Twitter/RoksolanaToday&Крим25%
У мережі користувачі почали висміювати "величезну" кількість відпочивальників у Криму.
"Боже, скільки народу", "Ще трохи Попівки. Мільйони туристів говорять "Прівєт!" – написали вони. Деякі додали ще знімки з порожніх населених пунктів.
Місто Феодосія
Twitter/RoksolanaToday&Крим25%
Місто Феодосія
Twitter/RoksolanaToday&Крим25%
Село Попівка
Twitter/Кримська Жужелиця
Село Попівка
Twitter/RoksolanaToday&Крим25%
Коментарі
Скріншот
Коментарі
Скріншот
Поповка- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 7 серпня 2019 р
серпня триває впевнене по Криму
вже й не чекаємо pic.twitter.com/EzzvuLtHI9
Феодосія- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 7 серпня 2019 р
серпня як Август
просто не серпень pic.twitter.com/7iCGjZndmV
Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали фото порожніх пляжів Криму, які контрастно виглядають на тлі Одеси, де відпочивальників набагато більше.
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