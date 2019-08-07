"Мільйони туристів!" У мережі з'явилися фото порожніх пляжів Криму

У мережі з'явилися нові фотографії спорожнілих пляжів анексованого Росією Криму. На знімки потрапили узбережжя села Попівка і міста Феодосія. Користувачі висміяли "наплив" туристів на півострові.

Кадри з порожніми пляжами населених пунктів виклав блогер під ніком "RoksolanaToday&Крим25%" на своїй сторінці в Twitter (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Попівка: серпень йде впевнене Кримом, вже й не чекаємо", "Феодосія: август как август, просто не серпень", – прокоментував ситуацію на узбережжях блогер.

Село Попівка Twitter/RoksolanaToday&Крим25%

У мережі користувачі почали висміювати "величезну" кількість відпочивальників у Криму.

"Боже, скільки народу", "Ще трохи Попівки. Мільйони туристів говорять "Прівєт!" – написали вони. Деякі додали ще знімки з порожніх населених пунктів.

Місто Феодосія Twitter/RoksolanaToday&Крим25%

Місто Феодосія Twitter/RoksolanaToday&Крим25%

Село Попівка Twitter/Кримська Жужелиця

Село Попівка Twitter/RoksolanaToday&Крим25%

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Поповка

серпня триває впевнене по Криму

вже й не чекаємо pic.twitter.com/EzzvuLtHI9 - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 7 серпня 2019 р

Феодосія

серпня як Август

просто не серпень pic.twitter.com/7iCGjZndmV - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 7 серпня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали фото порожніх пляжів Криму, які контрастно виглядають на тлі Одеси, де відпочивальників набагато більше.

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