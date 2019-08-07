Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Мільйони туристів!" У мережі з'явилися фото порожніх пляжів Криму

1.1т Читати матеріал російською

У мережі з'явилися нові фотографії спорожнілих пляжів анексованого Росією Криму. На знімки потрапили узбережжя села Попівка і міста Феодосія. Користувачі висміяли "наплив" туристів на півострові.

Кадри з порожніми пляжами населених пунктів виклав блогер під ніком "RoksolanaToday&Крим25%" на своїй сторінці в Twitter (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Попівка: серпень йде впевнене Кримом, вже й не чекаємо", "Феодосія: август как август, просто не серпень", – прокоментував ситуацію на узбережжях блогер.

Село Попівка

Село Попівка

Twitter/RoksolanaToday&Крим25%

У мережі користувачі почали висміювати "величезну" кількість відпочивальників у Криму.

Новини
Красиві пляжі Криму тонуть у фекаліях: відео з космосу

"Боже, скільки народу", "Ще трохи Попівки. Мільйони туристів говорять "Прівєт!" – написали вони. Деякі додали ще знімки з порожніх населених пунктів.

Місто Феодосія

Місто Феодосія

Twitter/RoksolanaToday&Крим25%

Місто Феодосія

Місто Феодосія

Twitter/RoksolanaToday&Крим25%

Село Попівка

Село Попівка

Twitter/Кримська Жужелиця

Село Попівка

Село Попівка

Twitter/RoksolanaToday&Крим25%

Коментарі

Коментарі

Скріншот

Коментарі

Коментарі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали фото порожніх пляжів Криму, які контрастно виглядають на тлі Одеси, де відпочивальників набагато більше.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
5
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Эх..тени тени...опять 5 утра...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
Вислоухие, которые тысячами стоят в очереди на пограничном переходе, до пляжей не доезжают
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...