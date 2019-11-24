"Милий, пам'ятаєш?" Відео інтимної розмови Путіна потрапило в мережу

Президент Росії Володимир Путін відзначився бесідою про особисте з відомою радянською і російською композиторкою Олександрою Пахмутовою.

Розмова відбулася у Кремлі на церемонії вручення державних нагород. Відео моменту поділився у Twitter пропагандист і журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскролльте новина до кінця).

"Милий! Пам'ятаєш?": Пахмутова на "ти" з Путіним", – підписав він ролик.

Путін відзначився бесідою про особисте з композиторкою Олександрою Пахмутовою twitter.com/dimsmirnov175

Як видно на відео, Пахмутова, яка отримала нагороду, і Путін розмовляють за келихами шампанського. Водночас жінка, ніжно доторкнувшись до руки глави РФ, здивовано запитує, чи дійсно той пам'ятає про чийсь день народження.

У соцмережі теж здивувалися, що легендарна композиторка так невимушено розмовляє із Путіним, звертаючись до нього на "ти".

Скриншот twitter.com/dimsmirnov175

"Наркобарона, злодія і вбивцю Путіна знаю, хто така Пахмутова не знаю", "Практично по-материнськи", "Старий у святкових підборах вийшов погуляти", "Пахмутова, як легендарна особистість нашої країни, може собі це дозволити", "Це від безсилля?", "Так на те він і ху*ло... Що його ще і на ви треба?" – прокоментували користувачі.

Скриншот twitter.com/dimsmirnov175

Скриншот twitter.com/dimsmirnov175

Скриншот twitter.com/dimsmirnov175

"Милий! Пам'ятаєш?": Пахмутова на ти з Путіним pic.twitter.com/Ynbnv5Ybou - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 24 листопада 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава РФ Володимир Путін безглуздо зганьбився під час візиту до церкви і нарвався на жорстку реакцію росіян.

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