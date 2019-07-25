"Мікс "совка" з Малоросією!" Соколова гостро висловилася про вибір українців

Люди, які зараз прийшли до влади в Україні, є черговим відлунням радянського періоду, незважаючи на свій молодий вік.

Таку думку висловила українська журналістка Яніна Соколова під час онлайн-зустрічі з фанатами на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За її словами, це безпосередньо пов'язано з тим, що значна частина українського суспільства сама є такою і живе тими ж цінностями, що і її кумири, приведені в політику.

Яніна Соколова Facebook Яніни Соколової

"Та сила, яка зараз прийшла до влади, це ж теж такий постсовковий, досить травмований народ. Це "совок" у красивих костюмах. Молодий, енергійний, але "совок". "Совок", міксований з Малоросією. Тобто постсовковий період всіх травм, завданих за часів СРСР, відобразився ось в цих людях, на жаль. І це прямопропорційно левовій частці українського народу. Як би нам цього не хотілося, але багато людей свідомо обирали цих персонажів", – пояснила Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова заявила про категоричне неприйняття ідеї президента України Володимира Зеленського провести референдум з питання примирення з Росією. Вона заявила, що вважає такий намір зрадою України і відмовою від того, чого країні вдалося досягти за останні п'ять років.

Також вона підкреслила, що Зеленському слід усвідомити, що причиною війни на Донбасі стала аж ніяк не заборона російської мови в регіоні.

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