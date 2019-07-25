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"Мікс "совка" з Малоросією!" Соколова гостро висловилася про вибір українців

28.1т Читати матеріал російською

Люди, які зараз прийшли до влади в Україні, є черговим відлунням радянського періоду, незважаючи на свій молодий вік.

Таку думку висловила українська журналістка Яніна Соколова під час онлайн-зустрічі з фанатами на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За її словами, це безпосередньо пов'язано з тим, що значна частина українського суспільства сама є такою і живе тими ж цінностями, що і її кумири, приведені в політику.

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Яніна Соколова

Яніна Соколова

Facebook Яніни Соколової

"Та сила, яка зараз прийшла до влади, це ж теж такий постсовковий, досить травмований народ. Це "совок" у красивих костюмах. Молодий, енергійний, але "совок". "Совок", міксований з Малоросією. Тобто постсовковий період всіх травм, завданих за часів СРСР, відобразився ось в цих людях, на жаль. І це прямопропорційно левовій частці українського народу. Як би нам цього не хотілося, але багато людей свідомо обирали цих персонажів", – пояснила Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова заявила про категоричне неприйняття ідеї президента України Володимира Зеленського провести референдум з питання примирення з Росією. Вона заявила, що вважає такий намір зрадою України і відмовою від того, чого країні вдалося досягти за останні п'ять років.

Також вона підкреслила, що Зеленському слід усвідомити, що причиною війни на Донбасі стала аж ніяк не заборона російської мови в регіоні.

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Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Так куда уж остальным до столь продвинутой особы, как Соколова? Эта то давно просекла, как делается карьера на западе. А уж во скольких постелях эта поскакушка попрыгала, прежде чем до нужной добралась, что придорожные труженицы секс фронта от зависти киснут. Прямо расчудесный символ нынешней Украины из Соколовой получился - она и наркоманка, и потаскушка, и дура абсолютная. Еще и на мове говорит.
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YS YS
YS YS
Kirlackaj Viola, у тебя прискорбный опыт "построения карьеры" явно не на Западе-а в приличном западной университет учиться не пробовала,вместо скакания по постелям?
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Из всего сказанного Яблиной следует один вывод для неё - пора либо быстро "переобуваться", либо валить. В "совке" таких не любят.
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слушатель Вольный
слушатель Вольный
Совок- не совок, а кого? Выбрали молодых, у которых мозги не совсем усохли. Это наёмные работники, менеджеры. Смогут они удовлетворить наши запросы и ожидания- будут работать, не смогут- в мусорный бак, будем искать других. И мы ответственны за наш выбор и должны контролировать их работу. В Европе тоже много крови было пролито, чтобы дойти до нынешнего уровня демократии. А у нас всё впереди и роботы непочатый край.
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