Мікс фізики та біології: як в Україні буде працювати шкільна реформа

Міністерство освіти і науки України в рамках експерименту має намір об'єднати для старшокласників в один предмет одразу шість дисциплін - фізику, хімію, астрономію, біологію, екологію та географію, щоб поглибити їхнє вивчення.

Курс буде називатися "Природничі науки" і зараз для його випробування шукають 10 класи гуманітарного спрямування, які погодяться першими вчитися за оновленою програмою, пишуть "Вести".

За словами керівника робочих груп із розробки програм інтегрованого курсу "Природничі науки" Тетяни Засєкіної, головна мета нового предмета - цілісне вивчення курсу, щоб процеси вивчалися одночасно.

"За новим навчальним стандартом фізику, хімію і біологію діти вчать набагато грунтовніше, ніж раніше, - там збільшили кількість годин і всі основні питання, які раніше вивчалися до 10-11 класів, тепер вивчають до 9 класу, що дає можливість проходити ці дисципліни в старших класах як інтегрований курс. У стандартному обсязі вивчення природничих наук займає вісім годин на тиждень, і всі вони викладаються різними дисциплінами - три години фізики, два - біології і так далі. У новому курсі мається на увазі чотири уроки на тиждень, і якщо просумувати поточний курс, то вийде також чотири-п'ять годин на тиждень", - пояснила вона.

Але плюс інтегрованого курсу, додає Засєкіна, буде полягати в тому, що предмети можна вивчати цілісно, ​​а не розривати поняття в різних дисциплінах за різними годинами - наприклад, органіку в біології і хімії вивчали в різний час.

"Курс побудований таким чином, щоб давати якісні знання без складних формул і завдань", - підкреслює Засєкіна.

Вона також зазначила, що оскільки це експериментальний курс, то гроші з бюджету на підручники для нього не видаються - в якості експерименту їх вже розробляють, але для початку міністерству потрібно знати точну кількість бажаючих.

"Передбачається два варіанти забезпечення - або за рахунок отримання бюджету від міжнародних організацій, або за рахунок видавництв", - пояснила Засєкіна.

Повної перепідготовки, як це було раніше у вчителів початкових класів, за її словами, не планується.

"Підготовка вчителів у нас попредметна. Учитель фізики і математики біологію в університеті не вчив. Найбільш виграшні - біологи, у них фізика була. Але, виходячи з реалій і некомплекту в школах, багато вчителів вже зараз перекваліфікувалися і викладали по декілька предметів. Ми робимо ставку на їхню самопідготовку. Зараз ведемо переговори з онлайн-курсами, щоб розмістити дистанційно матеріали для підготовки цих вчителів", - розповідає Засєкіна.

Примітно, що складати зовнішнє незалежне оцінювання в 11 класі учні таких класів, якщо захочуть, будуть також після самопідготовки.

"Ми плануємо цей курс для дітей із гуманітарних класів, припускаючи, що вони не будуть здавати ЗНО з цих предметів. Але за умови самопідготовки вони можуть здавати, правда, результат не гарантуємо, оскільки виключаємо з курсу абстрактні завдання, а на ЗНО їх там левова частка", - говорить Засєкіна.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше експерт з питань працевлаштування Тетяна Пашкіна заявила, що після запланованого об'єднання шести шкільних предметів в єдиний курс "Природничі науки" навряд чи варто очікувати масового скорочення вчителів.