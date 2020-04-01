Мікроби поширюються на 8 метрів: вчені виявили найбільшу небезпеку від людини

При чханні навколо людини утворюється хмара, а краплі поширюються на 7-8 метрів, і тримаються у повітрі значно довше, ніж передбачалося.

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Такі дані випливають з дослідження вченої Массачусетського технологічного інституту Лідії Буруіба, пише видання JAMA Insights. Це дає підставу переглянути рекомендації ВООЗ з мінімальної дистанції з зараженими у 1,5 - 2 метри.

Чхання ВВС

За допомогою дослідження вчена хотіла перевірити коректність рекомендації для запобігання зараження COVID-19, адже вони були прийняті на основі тих, які почали надавати ще на початку XX століття.

"Згідно з ними, краплі з повітряно-крапельної суспензії, що утворюються при чханні або кашлі, можна розділити на два типи: перші, великі, швидко осідають на землю поруч з тим, хто чхнув або кахикнув, а другі, маленькі, тримаються у повітрі довше. Передбачалося, що ця суспензія поширюється приблизно на 1,5-2 метра, і саме таку відстань потрібно дотримуватися при спілкуванні з зараженими або в умовах пандемії", – пише видання.

Водночас Буруіба з'ясувала, що при чханні навколо людини утворюється хмара, а краплі поширюються на 7-8 метрів, і ця суспензія зберігається в повітрі значно довше, ніж передбачалося.

При чханні мікроби поширюються на 7-8 метрів JAMA Insights

"Розмір хмари мікробів вдалося уточнити після того, як був знятий процес чхання за допомогою високошвидкісної камери, яка здатна записувати 2000 кадрів на секунду. Як показав експеримент, при чханні мікроби не тільки розлітаються далі, але і затримуються у повітрі від декількох секунд до декількох хвилин – це залежить від вологості повітря", – зазначається у дослідженні.

Проведене дослідження дає підставу переглянути рекомендації ВООЗ з мінімальної дистанції з зараженими.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус COVID-19 не передається по повітрю, а знаходиться на поверхні навколишніх предметів.

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