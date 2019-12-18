"Миколай буде у футболці й шортах! Синоптикиня дала аномально теплий прогноз по Україні

У свято Дня святого Миколая у четвер, 19 грудня, в Україні збережеться аномально тепла для цього зимового місяця погода і без будь-яких опадів.

Зокрема, у південній частині та в західних областях протягом дня буде +8… +13 градусів, тоді як на решті території передбачається дещо свіжіше повітря й до +5… +9 градусів. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталія Діденко.

"Якщо ви завтра побачите імпозантного старшого чоловіка у темних окулярах, з великою сумкою, у шортах та футболці, – це буде Миколай! Бо поки що в кожусі та теплих чоботях старенькому буде некомфортно", – пожартувала вона.

Синоптикиня дала аномально теплий прогноз на свято Миколая

За її словами, на більшості території країни цього дня очікується південно-східний, помірний вітер, тоді як на сході – північно-східний, поривчастий, аж до сильного.

У Києві 19 грудня прогнозується лише невелике зниження температури повітря. Максимально вдень буде +6… +7 градусів. Опади цього дня малоймовірні.

Водночас уже з п’ятниці, 20 грудня, стовпчики термометрів опустяться ще на 2-4 градуси, хоча у вихідні температура повітря знову підвищиться.

Погода на 19 грудня в Україні Facebook/Наталія Діденко

"А поки що не забудьте поміняти на ніч наволочки на подушках, у квіточки чи сніжинки, зайчики. Миколай, підкладаючи подарунки, хай посміхнеться. Бо він буде дуже втомленим, тягаючи у торбі величезну купу різочок, адже явно не всі цього року були чемними. Але то – хтось, а ми знайдемо завтра вранці лише приємні подарунки!" – радісно підсумувала свій прогноз Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народна депутатка України від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко поділилася фотографіями наслідків аномально теплої погоди на початку зими в Україні. Вона показала зелене листя на деревах та квіти, які почали розпускатися.

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