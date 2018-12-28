Миколаївський аеропорт придбав "унікальний" 40-річний автобус для перевезення пасажирів

Комунальне підприємство "Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської облради придбало старий автобус "ЛАЗ - 695" за $6 тисяч для потреб підприємства.

Про це заявив в.о. директора аеропорту Федір Барна у коментарі кореспонденту НікВесті. "Це унікальна машина. Я його купив буквально недавно за $6 тисяч, з ПДВ. Він нам ще послужить. Тут (всередині салону, – прим.) досить непогано, комфортно", – заявив Барна.

ЛАЗ - 695 YouTube

Барна також зазначив, що саме цей автобус здійснював трансфер пасажирів, які 26 жовтня стали пасажирами першого авіарейсу з Києва до Миколаєва.

ЛАЗ-695 "Львiв" - радянський і український міський з високою підлогою автобус середнього класу Львівського автобусного заводу. Машина регулярно модернізувалася і втрималася на конвеєрі протягом 46 років. Це унікальний рекорд, коли на єдиному заводі вироблялася одна і та ж модель автобуса. Виробництво цієї моделі почалося в 1956 році і тривало до 2008 року.

Як повідомило видання, раніше депутати Миколаївської міськради виділили для КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" 24 мільйони гривень, які витратили на ремонт злітно-посадкової смуги. А в міському бюджеті на 2019 рік передбачили 20 млн грн на розвиток аеропорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 30 листопада у Києві почав курсувати експрес в аеропорт "Бориспіль". На ньому дістатися зі столиці до найбільшого аеропорту країни можна всього за півгодини і 80 гривень.