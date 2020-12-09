Микитась "замовив" юриста чеченцям: МВС підтвердило викрадення
Національна поліція України підтвердила інформацію OBOZREVATEL про те, що екснардеп Максим Микитась, якого підозрюють у заволодінні майном Головного управління Національної гвардії України, може бути причетний до викрадення юриста. Відбулося воно 8 грудня близько 13 години на вулиці Княжий Затон у Дарницькому районі Києва.
Потерпілий уже дав свідчення проти Микитася, а ексклюзивне відео з'явилося в розпорядженні OBOZREVATEL.
Згідно з даними видання "Страна", викрадений був Мірошниченко О.А. Він працює в компанії "Кириченко та партнери", яка раніше надавала юридичні послуги Микитасю.
У Нацполіції зі свого боку повідомили, що причиною викрадення стало вимагання неіснуючого боргу – 800 тисяч доларів. Цю суму Микитась нібито дав юристу задля отримання бажаного вердикту в одному з судів, однак той справу "не вирішив".
За даними OBOZREVATEL, викрадення було замовлено чотирьом людям (двоє з них чеченці). Пізніше Нацполіція повідомила про затримання причетних і підтвердила інформацію про двох іноземців серед них.
Також стали відомі прізвища викрадачів Мірошниченка: Чернов Сергій Сергійович (1980 р.н.), Опанасенко Юрій Васильович (1974 р.н.), Газієв Алі Халанович (1988 р.н.), Вутсаєв Алві Мовлієвич (1988 р.н).
Вони запросили юриста на зустріч, під час якої силоміць заштовхали в його ж автомобіль і зникли. По дорозі викрадачі змусили чоловіка написати розписку на повернення неіснуючого боргу на користь керівника будівельної фірми. Також у потерпілого відібрали два мобільні телефони, гроші та техпаспорт на авто.
Силовики затримали авто з викраденою людиною на вулиці Сиваській. У цей момент троє перебували в авто, а ще двоє – неподалік.
Пізніше сам Мірошниченко повідомив, що зловмисники весь час перебували на зв'язку з Микитасем.
"Я під'їхав до супермаркету "Новус", припаркувався, і, щойно відчинив двері, в машину встрибнула компанія людей. Затягли на заднє сидіння, і ми поїхали. Привезли мене в якийсь гараж. Набрали Микитася. У цьому ж телефоні було листування з Микитасем, паспортні дані Микитася, які з 13:05 до 14:05 він скидав на цей номер телефону, щоб внести дані в розписку. Він змусив мене написати розписку на 750 тисяч доларів – борг, який я нібито визнав. Я написав. Розписка зараз у матеріалах справи", – розповів потерпілий.
Мірошниченко додав, що, крім розписки, викрадачі також вимагали набрати дружину, щоб "вона пригнала ще один автомобіль, зібрала по дому все золото й готівку і привезла все це їм як викуп".
"Я питав у Микитася, навіщо він це робить і чи не боїться понести відповідальність за такі дії. Микитась відповідав, що тепер він під захистом НАБУ, тому йому все по цимбалах", – розповів Мірошниченко.
Джерела OBOZREVATEL також зазначили, що правоохоронці мають листування екснардепа з юристом. На їхнє переконання, ці докази можуть змусити Національне антикорупційне бюро переглянути угоду Микитася зі слідством, згідно з якою його випустили з СІЗО.
За нашими даними, Микитась покинув Лук'янівське СІЗО 2 грудня. У пресслужбі НАБУ заявили, що він добровільно відшкодував до держбюджету України 50 млн гривень збитків у справі "Укрбуду". Вказується, що загальна сума збитків склала 81,64 млн гривень.
Нагадаємо, колишньому народному обранцю і бенефіціарному власнику ТОВ "Укрбуд Девелопмент", а також ще сімом особам інкримінується участь у корупційній схемі.
За даними слідства, у 2000-х роках ГУ Внутрішніх військ МВС (із березня 2014 року – ГУ Нацгвардії) та "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати в Ж/К 50 квартир і 30 паркомісць.
Однак у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Вартість цих квартир на 81,64 млн гривень менша.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
1 грудня детективи НАБУ оголосили Максиму Микитасю про підозру у скоєнні нових злочинів у справі держкомпанії "Укрбуд".
У причетності до корупції підозрюють також заступника голови Офісу президента з питань правоохоронних органів Олега Татарова.
Ще одного фігуранта – заступника директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ Костянтина Дубоноса – ВАКС узяв під варту (з альтернативою внесення 1 млн гривень застави) 2 грудня.
НАБУ провело обшуки у справі про хабарі будівельної компанії "Укрбуд" в структурах колишнього прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.
У ЗМІ опублікували фото маєтку, де відбуває арешт Микитась. Він розташований у селі Гнідин на Київщині. На території є гараж на кілька авто, власне озеро, басейн, тенісний корт і дитячий майданчик.