Микитась "замовив" юриста чеченцям: МВС підтвердило викрадення

Національна поліція України підтвердила інформацію OBOZREVATEL про те, що екснардеп Максим Микитась, якого підозрюють у заволодінні майном Головного управління Національної гвардії України, може бути причетний до викрадення юриста. Відбулося воно 8 грудня близько 13 години на вулиці Княжий Затон у Дарницькому районі Києва.

Потерпілий уже дав свідчення проти Микитася, а ексклюзивне відео з'явилося в розпорядженні OBOZREVATEL.

Згідно з даними видання "Страна", викрадений був Мірошниченко О.А. Він працює в компанії "Кириченко та партнери", яка раніше надавала юридичні послуги Микитасю.

У Нацполіції зі свого боку повідомили, що причиною викрадення стало вимагання неіснуючого боргу – 800 тисяч доларів. Цю суму Микитась нібито дав юристу задля отримання бажаного вердикту в одному з судів, однак той справу "не вирішив".

За даними OBOZREVATEL, викрадення було замовлено чотирьом людям (двоє з них чеченці). Пізніше Нацполіція повідомила про затримання причетних і підтвердила інформацію про двох іноземців серед них.

Також стали відомі прізвища викрадачів Мірошниченка: Чернов Сергій Сергійович (1980 р.н.), Опанасенко Юрій Васильович (1974 р.н.), Газієв Алі Халанович (1988 р.н.), Вутсаєв Алві Мовлієвич (1988 р.н).

Вони запросили юриста на зустріч, під час якої силоміць заштовхали в його ж автомобіль і зникли. По дорозі викрадачі змусили чоловіка написати розписку на повернення неіснуючого боргу на користь керівника будівельної фірми. Також у потерпілого відібрали два мобільні телефони, гроші та техпаспорт на авто.

Силовики затримали авто з викраденою людиною на вулиці Сиваській. У цей момент троє перебували в авто, а ще двоє – неподалік.

Пізніше сам Мірошниченко повідомив, що зловмисники весь час перебували на зв'язку з Микитасем.

"Я під'їхав до супермаркету "Новус", припаркувався, і, щойно відчинив двері, в машину встрибнула компанія людей. Затягли на заднє сидіння, і ми поїхали. Привезли мене в якийсь гараж. Набрали Микитася. У цьому ж телефоні було листування з Микитасем, паспортні дані Микитася, які з 13:05 до 14:05 він скидав на цей номер телефону, щоб внести дані в розписку. Він змусив мене написати розписку на 750 тисяч доларів – борг, який я нібито визнав. Я написав. Розписка зараз у матеріалах справи", – розповів потерпілий.

Мірошниченко додав, що, крім розписки, викрадачі також вимагали набрати дружину, щоб "вона пригнала ще один автомобіль, зібрала по дому все золото й готівку і привезла все це їм як викуп".

"Я питав у Микитася, навіщо він це робить і чи не боїться понести відповідальність за такі дії. Микитась відповідав, що тепер він під захистом НАБУ, тому йому все по цимбалах", – розповів Мірошниченко.

Джерела OBOZREVATEL також зазначили, що правоохоронці мають листування екснардепа з юристом. На їхнє переконання, ці докази можуть змусити Національне антикорупційне бюро переглянути угоду Микитася зі слідством, згідно з якою його випустили з СІЗО.

За нашими даними, Микитась покинув Лук'янівське СІЗО 2 грудня. У пресслужбі НАБУ заявили, що він добровільно відшкодував до держбюджету України 50 млн гривень збитків у справі "Укрбуду". Вказується, що загальна сума збитків склала 81,64 млн гривень.

Нагадаємо, колишньому народному обранцю і бенефіціарному власнику ТОВ "Укрбуд Девелопмент", а також ще сімом особам інкримінується участь у корупційній схемі.

За даними слідства, у 2000-х роках ГУ Внутрішніх військ МВС (із березня 2014 року – ГУ Нацгвардії) та "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати в Ж/К 50 квартир і 30 паркомісць.

Однак у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Вартість цих квартир на 81,64 млн гривень менша.

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