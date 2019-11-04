Головна Новини
4 листопада • оновлено в 23:17
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Мій тато на небі": українців зворушив лист дитини загиблому на Донбасі герою

Читати матеріал російською

Мережу зворушив вірш, який маленька дитина присвятила своєму батькові, що загинув у війні за незалежність на Донбасі.

Про лист, який уперше опублікувала в 2017 році волонтерка Олена Вінницька, нагадали на сторінці центру "Миротворець" у Fаcebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Вперше я не змогла викласти фото. Не вистачило духу. Музей АТО. Зал пам'яті. Лист дитини загиблому на війні татові. Знову реву", – йдеться в підписі.

Новини
"Морпіх із втомленими очима": українців зворушила історія воїна ЗСУ

Українців зворушив лист дитини загиблому в АТО батькові

Українців зворушив лист дитини загиблому в АТО батькові

"Мій тато на небі": українців зворушив лист дитини загиблому на Донбасі герою

Скріншот

Дочка присвятила батькові такий вірш (орфографія збережена):

Тато милий мій хороший Пам'ятаю я твої очі Пам'ятаю я і нині Як любив ти мене сильно Буду вічно пам'ятати Як ми грали с тобой тато Як ти щиро посміхався Коли в щось зі мною грався Коли брав мене на руки І так міцно обіймав Ніби ти тоді ще все знав Ніби відчував Що не будеш скоро поряд Що покинеш нас я згодом любий тато Піду в перший клас Мабуть буде свято Будуть всі радіти Бо прийдуть з батьками Всі щасливі діти А мій тато вже на небі І хай кожен знає Що загинув за нас з вами Кожен памятає.

У користувачів рядки викликали сльози. "Рости, мила дівчинко, з батьком у серці", "На лобі у президента прибити", "До сліз", "Це повинно висіти у кожного на стіні або робочому столі", – написали в коментарях.

"Мій тато на небі": українців зворушив лист дитини загиблому на Донбасі герою

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців зворушило фото дочки і загиблого в АТО добровольця батальйону "Донбас" Олексія "Детройта" Бакка, що прийшла на могилу батька.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "АТО на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
АТО на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Донбас
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
2
4
Смішно
1
Цікаво
16
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
У ребёнка погиб папа, который пошёл убивать других деток на Донбасс. Кого должно быть жалко?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
А кто его туда звал?!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Shadrin Igor
Shadrin Igor
Семёнов Алексей, тот кто не орал "Путин, прийти, введи войска".
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ну i як вам здобуток майдану?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки