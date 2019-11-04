"Мій тато на небі": українців зворушив лист дитини загиблому на Донбасі герою

Мережу зворушив вірш, який маленька дитина присвятила своєму батькові, що загинув у війні за незалежність на Донбасі.

Про лист, який уперше опублікувала в 2017 році волонтерка Олена Вінницька, нагадали на сторінці центру "Миротворець" у Fаcebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Вперше я не змогла викласти фото. Не вистачило духу. Музей АТО. Зал пам'яті. Лист дитини загиблому на війні татові. Знову реву", – йдеться в підписі.

Українців зворушив лист дитини загиблому в АТО батькові

Скріншот

Дочка присвятила батькові такий вірш (орфографія збережена):

Тато милий мій хороший Пам'ятаю я твої очі Пам'ятаю я і нині Як любив ти мене сильно Буду вічно пам'ятати Як ми грали с тобой тато Як ти щиро посміхався Коли в щось зі мною грався Коли брав мене на руки І так міцно обіймав Ніби ти тоді ще все знав Ніби відчував Що не будеш скоро поряд Що покинеш нас я згодом любий тато Піду в перший клас Мабуть буде свято Будуть всі радіти Бо прийдуть з батьками Всі щасливі діти А мій тато вже на небі І хай кожен знає Що загинув за нас з вами Кожен памятає.

У користувачів рядки викликали сльози. "Рости, мила дівчинко, з батьком у серці", "На лобі у президента прибити", "До сліз", "Це повинно висіти у кожного на стіні або робочому столі", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців зворушило фото дочки і загиблого в АТО добровольця батальйону "Донбас" Олексія "Детройта" Бакка, що прийшла на могилу батька.

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