Бійка на День Незалежності: сестра спортсмена озвучила нову версію

Рідна сестра спортсмена, якого в соцмережах звинуватили в тому, що він "прихильник русского мира", розповіла OBOZREVATEL свою версію того, що сталося.

Як з'ясувалося, їх сім'я до Києва з Донецька переїхала більше п'яти років тому. Вони не ходили на референдум проти України і свій вибір зробили свідомо.

У столиці ця сім'я почала нове життя буквально з нуля. А хлопець, якого в соцмережах зараз обзивають проросійським активістом, насправді, заслужений чемпіон України, зараз тренує дітей.

Нагадаємо, 24 серпня в столиці біля Арки дружби народів стався конфлікт між активістами, які розгорнули там плакати з написом "Смерть Росії" і спортсменами, які на їхню думку на них напали.

Початок конфлікту, жінки і молоді люди люто захищають свій плакат Youtube

"Насправді мій брат заслужений чемпіон України з боксу. В той день біля Арки дружби народів Федерація молоді та спорту проводила спортивні заходи, там змагалися діти, мій брат тренер. Це місце було на законних підставах орендовано на той день", - розповідає Ліза .

Спортсмен прийшов тоді, коли активісти стали нападати на його колегу Facebook Вадима Балановський

У якийсь момент біля місця, де проходили змагання, з'явилися люди з плакатами "Смерть Росії". "Я не знаю, вони збирали якісь кошти для кого-то. Але брат і інші тренери підійшли до них і спокійно попросили піти, тому що тут йдуть заходи, тут діти. Вони не конфліктували. Але люди не захотіли йти, навпаки вони стали провокувати, дістали відео камери і почали все знімати ", - каже Ліза.

За словами дівчини, серед тих активістів була жінка, помічник одного з колишніх народних депутатів, вона все знімала на камеру. Але саме відео, яке зараз поширюють в соцмережах, змонтовано.

Плакат, через якого розгорівся конфлікт Youtube

"Вона все зняла, але змонтувала відео так, що мій брат там виглядає негативно, його просто облили брудом ні за що. До того ж, все це зараз поширюють в Мережі. Насправді наша сім'я з Донецька виїхала 29 травня 2014 року, коли ми не пішли на цей референдум проти України. Ми приїхали до Києва і живемо тут вже більше п'яти років. Крім мене і брата у нас ще є дві молодші сестри. І мені, і батькам, нам дуже прикро, що так вчинили з братом, його незаслужено обливають брудом. Коли його називають проросійським активістом, це просто дуже боляче б'є в обличчя. Зараз йому надходять навіть погрози ", - розповідає Ліза.

Спортсменів оточила юрба Youtube

До речі, в день Незалежності України Ліза у себе на сторінці навіть написала пост. "Я пам'ятаю той день, коли моя сім'я зробила вибір. Цей день привів до вимушеного втечі і життя з нуля. Не дивлячись ні на що, ставши старше, мій вибір залишається незмінним. Я люблю мою країну, мою Україну", - зазначила дівчина.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!