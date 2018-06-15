"Мій батько - російський шпигун?" OBOZREVATEL опинився в епіцентрі "скандалу"

Українське видання OBOZREVATEL і телеканал ObozTV засвітилися в ролику американця Еріка Табаха (Eric Tabach) щодо "розслідування" про можливу роботу на розвідку його батька Юрія.

У відео, опублікованому на YouTube-каналі BuzzFeed, хлопець в жартівливій формі розповідає, як почав підозрювати свого батька в тому, що він російський шпигун.

Насправді, Юрій Табах вже кілька років допомагає Україні боротися в інформаційній війні з Росією.

"Я вирішив зняти цей сюжет, тому що мені вже 21 і я не маю уявлення про те, хто мій батько. І ті речі, які я знаю про нього - не мають сенсу. Він перший капітан корабля американського флоту, який народився в Радянському союзі. Люди часто мені говорили, що він був шпигуном, але у мене не було шансу запитати у нього, оскільки він постійно знаходився в морі. Кілька років тому він пішов у відставку, але постійно подорожує в Україну. Я вирішив дізнатися - хто ж насправді мій батько", - оголосив Ерік на початку ролика.

Він також навів чотири причини того, чому підозрював батька в шпигунстві:

- підвал, в якому знаходиться безліч речей з Росії, включно зі зброєю, пам'ятниками Леніну і портретами Сталіна;

- його сторінка в соціальній бізнес-мережі LinkedIn, де можна простежити зв'язок з Росією;

- два рази Юрія Табаха виганяли з території Росії;

- "містичні" поїздки в Україну.

За сюжетом відео, щоб пояснити ситуацію, батько бере Еріка з собою в Україну.

І тут нібито несподівано з'ясовується, що Юрій вже довгий час бере участь в інформаційній війні проти Росії і викриває перед усім світом її пропагандистські заяви.

Відзначимо, що в ролику використані кадри зі студії ObozTV, оскільки Юрій Табах постійно приходить на ефіри, присвячені гібридній війні Росії.

Наприклад, в програмі "Грані війни" він розповідав, чому так важливо звернути увагу світової спільноти на факт російської агресії і злочини президента Володимира Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Польщі співробітники Агентства внутрішньої безпеки 23 березня затримали чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії.