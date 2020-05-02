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3 травня • оновлено в 23:17
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/ Суспільство

Михалков звинуватив Білла Гейтса в бажанні чіпувати людство

8.2т
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Російський режисер Микита Михалков вважає, що мільярдер і філантроп Білл Гейтс має намір чіпувати всіх людей планети.

Про це він заявив в ефірі своєї авторської програми "Бесогон ТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Так, у новому випуску своєї телепередачі Михалков наголосив, що одним із доказів цього є якийсь патент під номером WO / 2020/060606, який зареєструвала компанія Microsoft Technology Licensing, LLC, заснована Гейтсом. На думку режисера, замість щеплень компанія має намір проводити чіпування людства.

Микита Михалков

Микита Михалков

Скрін відео

"У тіло людини імплантується чіп, який виконує роль контролюючого органу на предмет відповідності характеристик щоденної активності для якоїсь криптовалюти", – сказав Михалков.

При цьому режисер назвав мету ймовірного чіпування. На його думку, це "скорочення людства", яке занадто багато споживає "кисню, їжі і всього іншого".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Микита Михалков розкритикував американських актрис за зв'язок із раніше засудженим за домагання продюсером Харві Вайнштейн. Він назвав їх "жінками зі зниженою соціальною відповідальністю".

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Автор
Марина Погорілко
Особи
Микита Михалков Білл Гейтс
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Что вы этого фуфела цитируете? Кому он и его мнение интересны? Его ущербная передача " Бесогон"Это уже ниже плинтуса даже для рашки. Бесогон - гнать беса, у простого народа обозначает, нести полную чушь! Вот и весь сказ.
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Орлова Наталья
Орлова Наталья
Ну ,а чем еще кормить и удерживать в стойле лапотников и балалаечников? Только страшилками !
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Добре, що ви нам не брати, ато сорому на всю вулицю.
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