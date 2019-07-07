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Михайло Терентьєв разом з Денисом Берінчиком привітали юних боксерів

11.6тЧитати матеріал російською

Депутат Київської міської ради Михайло Терентьєв разом з українським боксером та олімпійським призером Денисом Берінчиком відвідали новий зал боксу для дітей на Солом'янці "Чемпіон" та нагородили майбутніх боксерів медалями і грамотами.

Новий зал боксу "Чемпіон" на вул. Озерній, 9, що побудований за підтримки депутата Андрія Андрєєва, відкрив свої двері для всіх бажаючих. Спортивна зала чудово облаштована, а поруч на вулиці знаходиться вулична тренажерна зала, сучасний дитячий майданчик та столи для тенісу.

Михайло Терентьєв привітав боксерів

Михайло Терентьєв привітав боксерів

Михайло Терентьєв привітав боксерів

Михайло Терентьєв привітав боксерів

Михайло Терентьєв привітав боксерів

Михайло Терентьєв привітав боксерів

Михайло Терентьєв привітав боксерів

Михайло Терентьєв привітав боксерів

Михайло Терентьєв привітав боксерів

Михайло Терентьєв привітав боксерів

Михайло Терентьєв привітав боксерів

Михайло Терентьєв привітав боксерів

Михайло Терентьєв привітав боксерів

Михайло Терентьєв привітав боксерів

Михайло Терентьєв привітав боксерів

Михайло Терентьєв привітав боксерів

Михайло Терентьєв привітав боксерів

Михайло Терентьєв привітав боксерів

Михайло Терентьєв привітав боксерів

Михайло Терентьєв привітав боксерів

Михайло Терентьєв привітав боксерів

Михайло Терентьєв привітав боксерів

Юні боксери отримали настанови та спортивну мотивацію від відомого боксера Дениса Берінчика та привітання з першими спортивними успіхами від депутата Михайла Терентьєва.

"Нас підтримують багато людей. Михайло Терентьєв з нами на боксі продовжує нагороджувати дітей та дарувати щастя, любов до боксу і спорту. Всім сила! З нами бокс!", – відмітив Берінчик.

Олімпійський призер також запросив приєднуватись до наступного турніру, який відбудеться в залі боксу "Чемпіон" 12 липня.

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Місце
УкраїнаКиїв
Тег
спорт
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