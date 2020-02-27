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27 лютого • оновлено в 23:18
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Гаврилюк відповів на ажіотаж навколо роботи таксиста

8.6т
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Колишній народний депутат Михайло Гаврилюк, який зізнався, що працює в Києві таксистом, поспілкувався з клієнткою, яка викрила його в мережі.

Так, киянка Алла Желізняк, що опублікувала в Facebook фото Гаврилюка, яке і викликав резонанс, розповіла, що її телефон і месенджери після цього буквально розриваються.

"Єдине можливе пояснення: народ не звик до подібних вчинків і рішень з боку екснардепів. Таких нормальних і звичайних! Чоловік не запхнувся в наглядові ради, не підминав чужий бізнес, не став ще однією кісткою в горлі держави, а чесно заробляє на життя. Вчіться і буде всім щастя. Михайлу окремий респект і повага. І мої особисті вибачення, що, сама того не бажаючи, втрутилася в особисте", – зазначила жінка.

Гаврилюк поспілкувався з киянкою, яка "спалила" його в таксі

Гаврилюк поспілкувався з киянкою, яка "спалила" його в таксі

Їй відповів у коментарях і сам Гаврилюк. "Рано чи пізно це мало трапитися. Дякую за добрі слова. Сподіваюся, Ви були задоволені поїздкою", – написав екснардеп.

"Найкраща. І перепрошую за необдуманий пост", – виправдалася Желізняк.

"Це мало трапитися": Гаврилюк поспілкувався з киянкою, яка "спалила" його в таксі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Гаврилюка знайшли триповерховий недобудований будинок у селі Нижній Березів (Косівський район, Івано-Франківська область). Колишній нардеп виправдався, що просто "вдало одружився".

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Михайло Гаврилюк
Місце
Україна
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Виявляється, що він був дійсно НАРОДНИМ депутатом. Над ним у свій час сміялися, але його колеги сьогодні викликають уже не сміх, а оглиду.
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