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Михайло Кривда
Михайло Кривда
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ТВ теряет аудиторию: как побеждают интернет-СМИ

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Вчера, 21 марта, OBOZREVATEL посетили 2,1 миллиона читателей. В среднем каждый пользователь полностью прочитал 3 материала и еще получил около 10 месседжей, "зацепившись" за новостные заголовки, тизеры статей и блогов.

Аудитория в 2 миллиона — это больше, чем праймовые выпуски новостей топовых каналов (например, вечерние выпуски новостей ТСН, каналов "Украина" и "Интер" в среднем смотрят по 1-1,5 млн человек).

Новостные выпуски на ТВ обычно состоят из 8-10 сюжетов, но все 10 просматривают далеко не все (30 минут выпуска — это слишком долго, чтобы получить картину дня). ТВ на фоне интернета становится все менее удобным каналом для получения новостей и тенденция перетекания аудитории новостных ТВ-программ на новостные сайты увеличивается с каждым месяцем.

Пока явно конкурировать с топовыми каналами в новостном сегменте получается только у OBOZREVATEL, но даже сейчас такие сайты как Сегодня.ua или Украинская правда уже перегнали по охвату выпуски новостей телеканалов "112", NewsOne, "Наш" в прайм-тайм.

Теперь немного статистики:

ТВ теряет аудиторию: как побеждают интернет-СМИ

OBOZREVATEL сегодня является бесспорным лидером по количеству читателей за день. В системе подсчета статистики Liveinternet на конец вчерашнего дня у OBOZREVATEL было более полутора миллиона посетителей из Украины (в 2,5 раза больше, чем у ближайших участников рейтинга).

ТВ теряет аудиторию: как побеждают интернет-СМИ

Еще 25% посетителей были не из Украины. С этими показателями OBOZREVATEL 21 марта был в шаге от входа в топ-10 СМИ СНГ (на пару позиций выше, чем Russia Today и на позицию ниже "Вестей" Киселева). И это при том, что количество пользователей интернета в России в 4 раза больше, чем в Украине.

ТВ теряет аудиторию: как побеждают интернет-СМИ

OBOZREVATEL вообще не "покупает" трафик и является единственным новостным сайтом у которого реферальный трафик составляет меньше 5% (в то время как у украинских СМИ обычный показатель реферального-покупного около 40%)

Нужно отметить, что в рейтинге Liveinternet участвуют не все сайты, и для того чтобы иметь большую картинку, можно использовать независимый израильский сервис SimilarWeb. Там можно легко посмотреть много информации по каждому сайту: количество уникальных сессий за месяц, количество просмотренных страниц на посетителя, среднее время, проведенное на сайте, количество прямого трафика, покупного и т.д.

ТВ теряет аудиторию: как побеждают интернет-СМИ
ТВ теряет аудиторию: как побеждают интернет-СМИ

Единственное, SimilarWeb пока не считает AMP (технология ускоренных мобильных страниц, позволяющая просмотреть контент сайта со смартфона прямо на домене google.com). Поэтому, для полной картинки можно смотреть данные Gemius.

ТВ теряет аудиторию: как побеждают интернет-СМИ

P.S. Ну, и если уже все сказать о нашей неоспоримой крутости - количество просмотров страниц за месяц OBOZREVATEL равняется сумме просмотров страниц четырех ближайших новостных сайтов-конкурентов.

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Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Автор
Михайло КривдаМихайло Кривда
Місце
Україна
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Dell Alex
Dell Alex
"Обоз" себе цену набивает - "какие мы крутые, как у нас много читателей! Ау, рекламодатели, кандидаты и партии - покупайте у нас рекламу!" )))) Видимо, денег от Юли и Гриценко уже не хватает )))
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Gorobec Sana
Gorobec Sana
Обоз спеціально друкує більшість статей на росіянській мові для рейтингу. І тут справді пасеться і серуть повно рашенських тролів. Тому й рейтинг такий. )))
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
своему рейтингу обоз обязан стаду мокшанских инетных червей-троллей, я лет 10 на новостийном сайте моего родного Киева, интересовала прежде всего рубрика Кияни, с начала российской гибридной инфовойны обоз заполонили ольгинские тролли и зомбовата, увы, обоз превратился в помойку, где побираются и гадят на Украину глисты запоребрика. Сомнительный рейтинг, обозники.. хочу напомнить, что на приличные украинские сайты свору ордынских троллей не пускают. Рейтинг превыше всего?
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