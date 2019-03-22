Вчера, 21 марта, OBOZREVATEL посетили 2,1 миллиона читателей. В среднем каждый пользователь полностью прочитал 3 материала и еще получил около 10 месседжей, "зацепившись" за новостные заголовки, тизеры статей и блогов.

Аудитория в 2 миллиона — это больше, чем праймовые выпуски новостей топовых каналов (например, вечерние выпуски новостей ТСН, каналов "Украина" и "Интер" в среднем смотрят по 1-1,5 млн человек).

Новостные выпуски на ТВ обычно состоят из 8-10 сюжетов, но все 10 просматривают далеко не все (30 минут выпуска — это слишком долго, чтобы получить картину дня). ТВ на фоне интернета становится все менее удобным каналом для получения новостей и тенденция перетекания аудитории новостных ТВ-программ на новостные сайты увеличивается с каждым месяцем.

Пока явно конкурировать с топовыми каналами в новостном сегменте получается только у OBOZREVATEL, но даже сейчас такие сайты как Сегодня.ua или Украинская правда уже перегнали по охвату выпуски новостей телеканалов "112", NewsOne, "Наш" в прайм-тайм.

Теперь немного статистики:

OBOZREVATEL сегодня является бесспорным лидером по количеству читателей за день. В системе подсчета статистики Liveinternet на конец вчерашнего дня у OBOZREVATEL было более полутора миллиона посетителей из Украины (в 2,5 раза больше, чем у ближайших участников рейтинга).

Еще 25% посетителей были не из Украины. С этими показателями OBOZREVATEL 21 марта был в шаге от входа в топ-10 СМИ СНГ (на пару позиций выше, чем Russia Today и на позицию ниже "Вестей" Киселева). И это при том, что количество пользователей интернета в России в 4 раза больше, чем в Украине.

OBOZREVATEL вообще не "покупает" трафик и является единственным новостным сайтом у которого реферальный трафик составляет меньше 5% (в то время как у украинских СМИ обычный показатель реферального-покупного около 40%)

Нужно отметить, что в рейтинге Liveinternet участвуют не все сайты, и для того чтобы иметь большую картинку, можно использовать независимый израильский сервис SimilarWeb. Там можно легко посмотреть много информации по каждому сайту: количество уникальных сессий за месяц, количество просмотренных страниц на посетителя, среднее время, проведенное на сайте, количество прямого трафика, покупного и т.д.

Единственное, SimilarWeb пока не считает AMP (технология ускоренных мобильных страниц, позволяющая просмотреть контент сайта со смартфона прямо на домене google.com). Поэтому, для полной картинки можно смотреть данные Gemius.

P.S. Ну, и если уже все сказать о нашей неоспоримой крутости - количество просмотров страниц за месяц OBOZREVATEL равняется сумме просмотров страниц четырех ближайших новостных сайтов-конкурентов.

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