Міграційна служба України відновлює роботу: які області "пролетіли"
У рамках пом'якшення карантину через COVID-19 із 25 травня Державна міграційна служба України відновить роботу в більшості регіонів, крім:
Києва та Київської;
Волинської;
Закарпатської;
Рівненської;
Чернівецької областей.
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Територіальні підрозділи ДМС в інших областях працюватимуть за звичним графіком, повідомляється на сайті відомства.
Крім того, з 25 травня буде знято обмеження щодо порядку надання адміністративних послуг. Так, громадяни України, іноземці та особи без громадянства зможуть отримати будь-яку послугу. Відновлюється також робота сервісу "Електронна черга".
Міграційна служба при цьому закликає відвідувачів дотримуватися рекомендацій із протидії поширенню коронавірусу:
користуватися захисною маскою, рукавичками та дезінфікуючими засобами;
не створювати скупчення людей і дотримуватися безпечної відстані між людьми (з розрахунку не більше однієї людини на 10 кв. метрів);
уникати контакту з особами, які мають ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ).
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Міністерство охорони здоров'я України озвучило умови, за яких дитячі садки можуть відновити роботу під час дії адаптивного карантину.