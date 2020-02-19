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19 лютого • оновлено в 05:01
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"Міг здавати сесію, але..." Українців зворушило фото воїна ЗСУ під час боїв за Дебальцеве

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Українців зворушило архівне фото медика ЗСУ, котрий плаче, на тлі військової машини, зроблене під час боїв за Дебальцеве у 2015 році.

Ним поділилася волонтерка Марина Соколова на сторінці фонду "Повернись живим" у Facebook. Всього за кілька годин з моменту публікації фото зібрало 12 тисяч лайків, понад 600 коментарів і 2 тисячі репостів.

"Історія нашої війни – це люди! Абсолютно різного віку, професій, з різним життям до війни. Однак кожен з них вартий того, щоб про нього/неї знали. Це фото зроблено рівно п'ять років тому – вранці 18 лютого 2015 року, коли українські військові вийшли з Дебальцевського плацдарму після запеклих боїв", – написала дівчина.

Вона нагадала, що в той день зі Стаханова були перекинуті великі формування терористів і російських найманців. За деякими даними, проти 2500 українських військових пішли 15-17 тисяч особового складу ворога.

Військовий медик Данило Верещака під час боїв за Дебальцеве

Військовий медик Данило Верещака під час боїв за Дебальцеве

Facebook "Повернись живим"

"Як і тисячі інших сімей, тоді звістки про сина чекали батьки військового медика 55-ї ОАБр, тоді 22-річного молодшого сержанта Данила Верещаки. Саме його, фельдшера Даню, ви бачите на фото. П'ять років тому хлопець з родини медиків (мама і батько – лікарі-кардіологи вищої категорії) міг би здавати 18 лютого сесію, як тисячі його однолітків по всій Україні. Замість цього він рятував своїх побратимів і захищав нас з вами! Дякую кожному з них за мужність і віру в нашу країну!" – розповіла історію зворушливого фото волонтерка.

У коментарях під дописом українці залишили безліч теплих слів на адресу українських Героїв і висловили свою подяку за мужність, виявлену в боях за свободу рідної країни.

Бої за Дебальцеве

Бої за Дебальцеве

"Дякую вам. Все, що ми всі просимо у Бога кожен день, щоб ви всі повернулися додому живими і здоровими. Бережи вас Господь", "Дякую, наші захисники! Збережи, Боже, нашу незалежну Україну!", "Такі молоді, красиві – вам би жити і радіти, але на ваші плечі, наші дітки, лягли такі випробування. За нашу Україну", "Саме ви навчили любити свою країну, захищати її. Ваша мужність і самовідданість згуртували наш народ. Ви відродили націю, слава вам, Герої. Слава Україні!", "Дякую батькам за сина! Бережи себе! Героям слава!!!" – пишуть люди.

"Міг здавати сесію..." Українців зворушило фото воїна ЗСУ з-під Дебальцевого

"Міг здавати сесію..." Українців зворушило фото воїна ЗСУ з-під Дебальцевого

"Міг здавати сесію..." Українців зворушило фото воїна ЗСУ з-під Дебальцевого

"Міг здавати сесію..." Українців зворушило фото воїна ЗСУ з-під Дебальцевого

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео зі спогадами командира відділення 128-ї гірничо-штурмової бригади ЗСУ Олександра Ярушникова про найзапекліші дні боїв за Дебальцеве. Він розповів, як захисники в нерівному протистоянні змушували російських окупантів зазнавати поразки, навіть незважаючи на втрати у своїх лавах.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Бої за Вуглегірськ і Дебальцеве
Місце
Україна
Теги
повернись живим Збройні сили України
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
прочитал статью и заплакал-https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk
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