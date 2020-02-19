"Міг здавати сесію, але..." Українців зворушило фото воїна ЗСУ під час боїв за Дебальцеве

Українців зворушило архівне фото медика ЗСУ, котрий плаче, на тлі військової машини, зроблене під час боїв за Дебальцеве у 2015 році.

Ним поділилася волонтерка Марина Соколова на сторінці фонду "Повернись живим" у Facebook. Всього за кілька годин з моменту публікації фото зібрало 12 тисяч лайків, понад 600 коментарів і 2 тисячі репостів.

"Історія нашої війни – це люди! Абсолютно різного віку, професій, з різним життям до війни. Однак кожен з них вартий того, щоб про нього/неї знали. Це фото зроблено рівно п'ять років тому – вранці 18 лютого 2015 року, коли українські військові вийшли з Дебальцевського плацдарму після запеклих боїв", – написала дівчина.

Вона нагадала, що в той день зі Стаханова були перекинуті великі формування терористів і російських найманців. За деякими даними, проти 2500 українських військових пішли 15-17 тисяч особового складу ворога.

Військовий медик Данило Верещака під час боїв за Дебальцеве Facebook "Повернись живим"

"Як і тисячі інших сімей, тоді звістки про сина чекали батьки військового медика 55-ї ОАБр, тоді 22-річного молодшого сержанта Данила Верещаки. Саме його, фельдшера Даню, ви бачите на фото. П'ять років тому хлопець з родини медиків (мама і батько – лікарі-кардіологи вищої категорії) міг би здавати 18 лютого сесію, як тисячі його однолітків по всій Україні. Замість цього він рятував своїх побратимів і захищав нас з вами! Дякую кожному з них за мужність і віру в нашу країну!" – розповіла історію зворушливого фото волонтерка.

У коментарях під дописом українці залишили безліч теплих слів на адресу українських Героїв і висловили свою подяку за мужність, виявлену в боях за свободу рідної країни.

Бої за Дебальцеве

"Дякую вам. Все, що ми всі просимо у Бога кожен день, щоб ви всі повернулися додому живими і здоровими. Бережи вас Господь", "Дякую, наші захисники! Збережи, Боже, нашу незалежну Україну!", "Такі молоді, красиві – вам би жити і радіти, але на ваші плечі, наші дітки, лягли такі випробування. За нашу Україну", "Саме ви навчили любити свою країну, захищати її. Ваша мужність і самовідданість згуртували наш народ. Ви відродили націю, слава вам, Герої. Слава Україні!", "Дякую батькам за сина! Бережи себе! Героям слава!!!" – пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео зі спогадами командира відділення 128-ї гірничо-штурмової бригади ЗСУ Олександра Ярушникова про найзапекліші дні боїв за Дебальцеве. Він розповів, як захисники в нерівному протистоянні змушували російських окупантів зазнавати поразки, навіть незважаючи на втрати у своїх лавах.

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