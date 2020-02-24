Професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія" Лариса Масенко присоромила людей, які розкручують фейки про "насильницьку українізацію".

"Абсолютно помилкове саме це визначення. У нас немає жодної "насильницької українізації", – наголосила професорка в ефірі ObozTV.

"Насильно впроваджують мову, коли змушують в приватному житті – в сім'ї, на вулиці – розмовляти виключно нею. Так робили в епоху Франко в Іспанії. Там за те, що хтось розмовляв на вулиці каталонською чи баскською мовою, могли забрати в поліцейський відділок. Ось це – насильницька іспанізація", – пояснила вона.

На її думку, кількість фейків про українську мову останнім часом тільки зросла, також стало більше конфліктних ситуацій.

"На жаль, у нас в Україні багато кремлівських агентів. Причому в багатьох структурах", – зазначила Масенко.

За статистикою, більше третини українців розмовляють вдома виключно українською мовою

Як писав OBOZREVATEL, раніше відомий письменник Віталій Капранов нагадав про нещодавнє вбивство на Донбасі україномовного активіста Артема Мірошниченка.

"Треба розуміти, що за російську мову у нас на вулиці не вбивають, а за українську – вбивають", – наголосив письменник в програмі "Мова" з В'ячеславом Кириленком".

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