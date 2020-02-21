Зниження рівня довіри українців до Верховної Ради та уряду було очікувано, оскільки це відбувається після кожних виборів.

Про це в коментарі виданню "ГОРДОН" сказала соціологиня Ірина Бекешкіна.

"Падіння рейтингу уряду було передбачуваним. Так відбувається після всіх виборів. Інша річ, що від самого початку рівень довіри був більшим, ніж завжди. Наші громадяни вважають, що ми знову пішли в неправильному напрямку. Хоча ще у грудні, на їхню думку, ішли у правильному. Узагалі відчуття, що ми на правильному шляху, в українців є лише після виборів. Після останнього волевиявлення ми досить довго перебували в цьому стані. Але ось тепер із нього вийшли. Коли в Україні змінюється влада, громадяни вважають, що ось вона, нова влада, усе зробить як годиться. Але керівництво країни не робить так, як очікували", – підкреслила Бекешкіна.

Ірина Бекешкіна dsk.kievcity.gov.ua

Вона зазначила, що українці продовжують довіряти волонтерам.

"Довіри до правоохоронних органів, судів, прокуратури в нас ніколи й не було. Волонтерам же, навпаки, люди довіряють, як і раніше. Тобто тут нічого не змінилося. Знижується довіра до Верховної Ради і уряду, що є очікуваним. Це все – поствиборні процеси. Мені б цікаво було подивитися на рейтинг президента. До цього він тримався на досить гарному рівні. І це, по суті, єдина відмінність, якщо проводити паралелі з колишньою владою", – резюмувала Бекешкіна.

Цілковито підтримує діяльність нинішнього уряду України 6% громадян, окремі заходи – 34%, узагалі не підтримує – 50,9%. Про це йдеться в дослідженні соціологічної служби Центру Разумкова, опублікованому 21 лютого.

Як наголошують у дослідженні, рівень довіри до уряду істотно знизився протягом останніх місяців. Високих показників він сягав у вересні 2019 року, коли уряду довіряло 57% респондентів, а не довіряло – тільки 22%.

Дослідження проводила соціологічна служба Центру Разумкова із 13-го до 17 лютого 2020 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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