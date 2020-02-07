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7 лютого • оновлено в 07:31
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"Ми зможемо повернути Донбас!" Українців вразила історія воїнів-близнюків

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Українців зворушила історія братів-близнюків, які вже кілька років захищають незалежність держави у війні проти Росії на Донбасі.

Нею поділилися волонтери фонду "Повернись живим" на сторінці у Facebook. Всього за дві години з моменту публікації пост зібрав близько 5 000 лайків, понад 200 коментарів і близько 400 репостів.

"Вони завжди разом. Брати-близнюки Роман і Дмитро Коваленки – військовослужбовці 72-ї ОМБр. "Ви як підете на іншу позицію і побачите Дмитра, то не думайте, що у вас щось стало з головою. Адже це не Дмитро, це Роман", – сміються побратими військових", – пишуть волонтери.

За їх словами, до війни брати вони працювали в податковій, а в квітні 2014 року їм прийшла повістка. Першим до військкомату пішов Дмитро, а слідом за ним – Роман. Спочатку чоловіків мобілізували в Національну гвардію. У її складі захисники рік несли службу на блокпостах поблизу Маріуполя. Після демобілізації Роман і Дмитро ще рік пожили цивільним життям, а у 2016 році підписали контракт із 72-ою бригадою.

За цей час чоловіки встигли взяти участь в обороні Авдіївки і боях під Горлівкою. Зараз вони є командирами взводів і воюють на сусідніх позиціях на Луганщині.

Брати Коваленки на Донбасі

Брати Коваленки на Донбасі

Роман розповів, що найбільша цінність, яку йому дала війна, – це друзі. Серед них не тільки військові, але і волонтери, журналісти. Разом з тим, чоловік визнає, що занадто багато війна у нього і забрала.

"Війна відібрала хлопців, які служили разом зі мною. І в Авдіївці, і у Травневому ми втратили багато побратимів. Найважче – це їхати потім до їхніх батьків. Але ми пам'ятаємо всіх своїх, після виходу із зони бойових дій я намагаюся їздити до своїх хлопців", – каже захисник, запевняючи, що, незважаючи ні на що, не втомився від війни.

"Бувають моменти, коли втомлюєшся і думаєш: "І навіщо я тут?". Але таке, чесно кажучи, за роки війни було рази два-три. З цивільними, які "втомилися від війни", я намагаюся не спілкуватися. Треба повертати Донбас . І ми це зможемо", – впевнений Герой.

Позиція братів вразила багатьох патріотів, і вони висловили свою підтримку і подяку їм в численних коментарях.

"Удачі вам, братики, побратими. Низький уклін", "Дякую вам за вашу відданість і нелегку роботу – захищати нас від війни", "Дякую. Божої допомоги. З такими, як ви, Україна переможе", "Дякую за вашу позицію! Дякую, що завдяки вам ми спимо спокійно!", "Дякую за те, що ми українці. Ми переможемо. Бо у нас є такі, як ви", – пишуть люди.

"Ми зможемо повернути Донбас!" Українців вразила історія воїнів-близнюків

"Ми зможемо повернути Донбас!" Українців вразила історія воїнів-близнюків

"Ми зможемо повернути Донбас!" Українців вразила історія воїнів-близнюків

"Ми зможемо повернути Донбас!" Українців вразила історія воїнів-близнюків

Як повідомляв OBOZREVATEL, також на українців справив враження пост про розмову волонтера з маленьким хлопчиком на Донбасі, який не пам'ятає життя без війни і мріє стати солдатом.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Теги
Збройні сили України повернись живим
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
зачем минимализировать? крым тоже верните.всевозможные
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Глядя на физиономии этих "воинов", понимаешь, что они, действительно, могут, но просто не хотят, ведь на гражданке надо будет работать, а тут - возвращай себе Донбасс не спеша и получай за это зарплату. Шесть лет возвращают и ещё столько же будут возвращать. А там, глядишь, и Одессу придется возвращать, а потом Львов. Работой ребята обеспечены до конца их короткой жизни.
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
каратели, убивающие украинцев.
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