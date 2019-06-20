"Ми ж не худоба!" "Укрзалізниця" потрапила у скандал через страшні вагони

"Укрзалізниця" потрапила у новий скандал через нелюдські умови в електричці "Львів - Рівне".

Так, очевидець показав у мережі відео, на якому відображено стан пасажирських вагонів. Ролик підписаний так: "Крик душі! Просто ганьба!". (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У ньому автор демонструє обдерті вагони. "Таке не можна терпіти! Покладемо край цьому разом! Електричка Львів - Рівне. Червень 2019 року. З січня місяця у вагоні навіть ті папірці, що люди взимку запихали в щілини, щоб не дуло, й ті не витягли. Ціна ж виросла на 50% за проїзд. Мені не шкода, але хіба це не плювок у нас? Ми ж не худоба! " – йдеться в описі.

Скріншот з відео

Користувачі підтримали ці обурення в коментарях до відео на YouTube. "Це не просто неприємно! Це жах!" – пишуть вони.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у компанії "Укрзалізниця" розраховують, що до 2023 року буде відновлено ж/д сполучення з Донецькою і Луганською областями, яке було припинене в березні 2017 року.

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