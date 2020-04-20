"Ми вже звикли працювати на адреналіні", – медики про COVID-19 в Україні

Пандемія коронавірусу торкнулася майже всіх сфер медицини: від сімейних лікарів до відділень реанімації. Лікарі виявилися на передовій лінії боротьби з COVID-19, але їм все ще не вистачає засобів захисту навіть зараз, на етапі відносно невеликого напливу хворих. Якщо ж медпрацівники захворіють – нікому буде рятувати життя. Київські медики розповіли, як вони борються з вірусом, про що турбуються і як їм можна допомогти.

В Італії на сьогодні кількість заражених медиків підходить до 13 тисяч, померли вже 100. Більшу частину заражених з медперсоналу складають медсестри.

За словами глави Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова, в Україні коронавірусом заразилися 334 медичних працівника. В Закарпатській області є летальний випадок – помер лікар.

На допомогу медикам прийшли благодійні організації та бізнес. Саме вони покривають багато потреб в боротьбі з коронавірусом.

Як зустріли пандемію медики

Лікарі по-різному поставилися до новин про коронавірус. Деякі – досить спокійно, адже це вже не перший спалах цієї інфекції, яка раніше носила локальний характер. Але коли інфекція почала поширюватися по світу і завдала удару Італії, всі зрозуміли серйозність ситуації.

Коронавірус в Україні оглядач

"Коли з'явилися новини про коронавірус в Італії, ми розуміли, що він цілком може дійти до України. Ще на етапі першого зареєстрованого випадку в Україні ми почали готуватися: читали китайські протоколи лікування таких пацієнтів, дані про інкубаційний період, закупили засоби індивідуального захисту. Ми розуміли, що це може торкнутися нас безпосередньо", – згадала головна акушерка пологового будинку №3 Києва Олена Бельке.

"Ми почали шукати, як забезпечити нашу безпеку, на жаль, ми були не готові до цього. Якихось особливих емоцій я не відчував ні тоді, ні зараз. Я просто роблю свою роботу", – розповів лікар виїзної бригади центру екстреної допомоги медицини катастроф Києва Ігор Коверзнєв.

"Ми звикли працювати багато і завжди. Одна моя колега сказала: "Майдан пережили – і це переживемо". У нас кожен день є ризик чимось заразитися: є пацієнти з відкритою формою туберкульозу, гепатит, СНІД. Віковий персонал переживає, їх можна зрозуміти. А у інших філософсько-фаталістичне ставлення до подій", – зазначила анестезіолог лікарні швидкої медичної допомоги Марія Кисіль-Загорянська.

З початком пандемії стало зрозуміло, що медицина в Україні знаходиться не в найкращому стані і навряд чи сама впорається з викликом. На допомогу оперативно прийшли приватний і громадський сектори, щоб підтримати медиків в непростій ситуації.

"Коли почався карантин, ми почали обдзвонювати лікарні та питати, чого їм не вистачає для роботи. Лікарі говорили що потрібно все, тому що немає взагалі ніякого резерву. Було незрозуміло, привезе держава щось чи ні. Все говорили про держзамовлення, що через 2 тижні все привезуть. А як бути весь цей час? Адже коронавірусу не скажеш: почекай трохи, нам скоро все привезуть", – згадує керівник міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation Катерина Білоруська.

Крім грошей для допомоги медичним закладам потрібні зусилля по пошуку, переговорам, логістиці всього необхідного. Засоби захисту відразу ж стали дефіцитними, а ціни на них – завищеними. Команда фонду перенаправила зусилля зі свого звичного діяльності – допомоги дітям – на боротьбу з коронавірусом. За перший тиждень вдалося зібрати повні комплекти захисту для кількох лікарень.

Що відбувається в медустановах

Лікарі відзначають, що кількість звернень збільшилася за останні три тижні. Люди хвилюються і хочуть знати, чи немає у них коронавірусної інфекції.

Коронавірус в Україні Апостроф

"Зараз люди весь час підозрюють у себе коронавірус, навіть якщо у них трохи дере горло. Комусь достатньо огляду і зрозуміло, що це ніякий не коронавірус або навіть взагалі не захворювання. Комусь потрібно здати кров на аналіз, зробити рентген, комусь – експрес-тест, тому що він хворіє давно. Ситуації різні, не всім треба робити все підряд", – розповідає терапевт клініки "Борис" Марина Крапівнер.

"Надходить виклик, диспетчер 103 оцінює симптоми, якщо є підозри, нам так і передають: виклик з підозрою на коронавірус. Далі бригада одягає засоби захисту, і вже їдемо до пацієнта, оглядаємо його і приймаємо рішення, є доцільність госпіталізації пацієнта чи ні. В цілому крім того, що називають COVID-19 і потрібно надягати додаткові засоби захисту, в моїй роботі нічого не змінилося. Викликів було багато завжди", – розповідає Ігор Коверзнєв.

За словами лікаря, на даний момент лікарні, які були в першому ешелоні, починають заповнюватися, і в подальшому потрібно вирішувати, куди везти нових хворих.

"У нас жорсткі карантинні заходи, планові заходи та госпіталізації скасовані. Але в пологовому будинку тонка грань між планом і екстреними ситуаціями. Ми мінімізуємо спілкування з плановими пацієнтами, візити вагітних переносимо в онлайн і телефонний зв'язок. В пологовому будинку заборонили партнерські пологи, але намагаємося організувати відеозв'язок з чоловіком чи мамою", – розповідає Олена Бельке.

"Ми звикли працювати на адреналіні, у нас завжди багато роботи. Якщо в Італії лікарі звикли до розміреної роботи, то у нас завжди дурдом. Поки є експрес-тести і засоби захисту, але у нас немає величезної кількості хворих. Коли ми отримаємо одномоментно 50 пацієнтів, яких потрібно буде в інтенсивну терапію покласти, у нас не буде часу, щоб шукати засоби захисту або думати щодо поставок, потрібно буде зануритися з головою в роботу", – ділиться Марія Кисіль-Загорянська.

Чи захищені медики?

Багато процесів в медичній сфері все ще не налагоджено на державному рівні. Так, до роботи медпрацівники добираються спільно – ті, у кого є автомобілі, підвозять персонал, у якого немає транспорту. Також допомагають в цьому і волонтери, але це не покриває всі потреби. Схожа ситуація із забезпеченням засобами захисту. Медзаклади отримують звичайні медичні маски і захисні костюми в обмеженій кількості. Решту забезпечують волонтери. Проте, потрібно враховувати, що пік захворюваності в Україні ще не настав.

"У нас вічна проблема – це засоби індивідуального захисту. У нашої бази швидкої допомоги немає професійних костюмів, тих, які можуть захищати медперсонал. Все, що робиться – це допомога волонтерів. Нам привозять, і ми самі шукаємо, і, на жаль, проблема в тому, що їх і взяти особливо ніде, всі накрутили дуже сильно ціни", – розповідає Ігор Коверзнєв.

"Ми отримали від волонтерів розчини, 15 літрів антисептика сьогодні, рукавички отримуємо, маски і респіратори. Потроху, але отримуємо. Також нам допомагають із захисними костюмами. На сьогодні у нас є 500 комплектів на лікарню. Від держави ми отримали звичайні маски", – ділиться Олена Бельке.

"З початку карантину почався пошук і закупівля засобів захисту. Все це відразу стало дефіцитом і продається втридорога. Виникла затримка із закупівлями і поставками. Наша лікарня залишається у резерві, але ми вже починаємо приймати хворих COVID-19 і це коронавірус плюс якась інша патологія. Зараз нам начебто вистачає, але ми ще не зіткнулися віч-на-віч з пандемією і не розуміємо, що буде", – зазначає Марія Кисіль-Загорянська.

Вітчизняні та міжнародні компанії та фонди направили кошти на допомогу українським медикам. Серед них – група DCH, агрохолдинг "Укрлендфармінг", "Епіцентр", "Сільпо", Vodafone Ukraine, LeoGaming UFuture, Biopharma, EPAM Systems, Parimatch Foundation.

Українські медики

Українські медики

"Ми обдзвонювали підрядників, знаходили все дрібними партіями. Були труднощі і з оплатою: хтось хотів готівкою, хтось – на карту, продавці не йшли ні на які поступки. Ціни були неадекватно завищені. Була історія, коли ввечері ми замовили 5 тисяч пар одноразових рукавичок по гривні за штуку, а вже на ранок вони продавалися по 17 гривень. Ми говоримо: "Ви взагалі в своєму розумі?", а вони: "У нас таких, як ви, ціла черга. Якщо ви відмовляєтеся – у мене зараз заберуть інші". Дуже непросто все це відбувалося", – ділиться Катерина Білоруська.

Всього Parimatch Foundation і торгова марка Parimatch виділила 10 млн гривень на підтримку медиків в боротьбі з пандемією. Допомогу отримали 13 медустанов в Києві, а також у Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Були закуплені і доставлені захисні окуляри, респіратори, рукавички, безконтактні термометри. Незабаром очікуються захисні костюми, які шиються на замовлення, а також апарати штучного дихання. Фонд також надав обладнання для дитячої інфекційної лікарні – ампліфікатор, необхідний для проведення ПЛР-діагностики на коронавірус.

Настрій у самих медиків бойовий. Вони відзначають, що не раз проходили випробування на витривалість під час спалахів грипу та готові до ризиків. Проте, вони погоджуються, що передбачити навантаження на медичну сферу поки що складно. Сподіваються на краще і готові зануритися з головою в порятунок життів.

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