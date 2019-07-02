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"Ми виходимо з цієї гри!" Філарет з УПЦ КП відмовився підкорятися Православній церкві України

1.9тЧитати матеріал російською

Помісний собор як вищий церковний орган ухвалив, що створення Православної церкви України (ПЦУ) – не відповідає статуту Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП).

Про це в інтерв'ю журналістці Наталії Влащенко, опублікованому на сторінці телеканалу ZIK в Facebook, заявив Почесний патріарх Православної церкви України Філарет. Він підкреслив, що виходить зі складу ПЦУ.

"Ми вийшли зі складу Православної Церкви України і залишаємося Київським патріархатом, який фактично існує з 1992 року. І цьому патріархату і було дано Томос. Так ось, ми цей Томос не беремо! І виходимо з цієї гри! І далі продовжує існувати Українська православна церква , якою вона існувала до цього часу", - сказав він.

Патріарх Філарет

Патріарх Філарет

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Філарет також відмовився підкорятися ПЦУ.

"І тому постанова синоду іншої церкви, яка утворена 15 грудня 2018 року, до нас не має ніякого відношення", - резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Православна церква України
Особа
Патріарх Філарет
Місце
Україна
Теги
ПЦУУПЦ КПТомос
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Serov Oleg
Serov Oleg
верное решение
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Что они не делают не идут дела. Видно в понедельник их мама родила.(С)
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