"Ми виходимо з цієї гри!" Філарет з УПЦ КП відмовився підкорятися Православній церкві України

Помісний собор як вищий церковний орган ухвалив, що створення Православної церкви України (ПЦУ) – не відповідає статуту Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП).

Про це в інтерв'ю журналістці Наталії Влащенко, опублікованому на сторінці телеканалу ZIK в Facebook, заявив Почесний патріарх Православної церкви України Філарет. Він підкреслив, що виходить зі складу ПЦУ.

"Ми вийшли зі складу Православної Церкви України і залишаємося Київським патріархатом, який фактично існує з 1992 року. І цьому патріархату і було дано Томос. Так ось, ми цей Томос не беремо! І виходимо з цієї гри! І далі продовжує існувати Українська православна церква , якою вона існувала до цього часу", - сказав він.

Патріарх Філарет

Філарет також відмовився підкорятися ПЦУ.

"І тому постанова синоду іншої церкви, яка утворена 15 грудня 2018 року, до нас не має ніякого відношення", - резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що має намір відновити Київський патріархат.

У відповідь в ПЦУ визнали недійсними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.

Пізніше Філарет зібрав "собор", на якому відкинув Томос про Єдину української церкви і заявив про відновлення УПЦ КП.

Після цього Православна церква України позбавила Філарета права керування Київською єпархією, а також контролю над місцевими храмами і монастирями.

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