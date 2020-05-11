"Ми відстала країна на задвірках Європи" – Давиденко про COVID-19 в Україні

Україна розташована "на задвірках Європи", тому поширення коронавірусу не було таким стрімким, як у країнах Заходу, де розвинений туризм та міграція населення.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав український бізнесмен і блогер Олексій Давиденко. За його словами, у нас не було жодного з тих елементів рознесення вірусу, які існували в іншому цивілізованому світі.

"Ми розташовані на задвірках Європи. У нас не було, як в інших країнах, такого туризму, який привіз до Італії коронавірус, або стільки іммігрантів, як у Франції. Ми глибоко відстала країна, на жаль, на задвірках Європи. І нам пощастило, ми просто щасливчики, що до приходу коронавірусу ми опинилися в такому відсталому положенні", – зазначив він.

Коронавірус в Україні 112 канал

Він ще раз нагадав, що епідемія в Україні не набула такого характеру, як у ЄС, аж ніяк не завдяки діям влади.

"Тут немає глобально жодної заслуги влади, президента чи ще когось у тому, що ми поки заразилися менше, ніж інші. Дуже рано ще говорити про те, що ми впоралися із коронавірусом. Щотижня у нас спостерігається в середньому 5-відсотковий приріст виявлення захворювання. Тому стверджувати, що ми побороли вірус і можна підбивати підсумки – дуже рано", – підсумував він.

Повний текст інтерв'ю з бізнесменом Олексієм Давиденком на OBOZREVATEL читайте 11 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку української епідеміологині Людмили Мухарської, пік захворюваності коронавірусу в Україні може зміститися на 10 днів. Його очікують після закінчення травневих свят – орієнтовно до 19 травня.