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11 травня • оновлено в 16:47
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"Ми відстала країна на задвірках Європи" – Давиденко про COVID-19 в Україні

1.4т
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Україна розташована "на задвірках Європи", тому поширення коронавірусу не було таким стрімким, як у країнах Заходу, де розвинений туризм та міграція населення.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав український бізнесмен і блогер Олексій Давиденко. За його словами, у нас не було жодного з тих елементів рознесення вірусу, які існували в іншому цивілізованому світі.

"Ми розташовані на задвірках Європи. У нас не було, як в інших країнах, такого туризму, який привіз до Італії коронавірус, або стільки іммігрантів, як у Франції. Ми глибоко відстала країна, на жаль, на задвірках Європи. І нам пощастило, ми просто щасливчики, що до приходу коронавірусу ми опинилися в такому відсталому положенні", – зазначив він.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

112 канал

Він ще раз нагадав, що епідемія в Україні не набула такого характеру, як у ЄС, аж ніяк не завдяки діям влади.

"Тут немає глобально жодної заслуги влади, президента чи ще когось у тому, що ми поки заразилися менше, ніж інші. Дуже рано ще говорити про те, що ми впоралися із коронавірусом. Щотижня у нас спостерігається в середньому 5-відсотковий приріст виявлення захворювання. Тому стверджувати, що ми побороли вірус і можна підбивати підсумки – дуже рано", – підсумував він.

Повний текст інтерв'ю з бізнесменом Олексієм Давиденком на OBOZREVATEL читайте 11 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку української епідеміологині Людмили Мухарської, пік захворюваності коронавірусу в Україні може зміститися на 10 днів. Його очікують після закінчення травневих свят – орієнтовно до 19 травня.

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Автор
Катерина Іванова
Тема
Коронавірус
Особа
Олексій Давиденко
Місце
Україна
Тег
вірус
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
В Украине причина отсутствия пандемии в объеме ЕС по другой причине и со временем это выяснится. Может вообще по причине водопроводной воды - в Украине ее хлорируют, а в ЕС озонируют или обеззараживают ещё как-то. Выяснять должны специалисты, а не первые попавшиеся.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
"Как нам повезло, что мы отсталая страна и жoпа Европы, сукс!"
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...у нас не было ни одного из тех элементов разнесения вируса, которые были в остальном цивилизованном мире...." // Ипона мать, зачем публиковать недомыслия примитивно мыслящих людей? В Украину вернулись десятки тысяч заробитчан и туристов с самых заражённых территорий и разъехались без всякого карантина по стране, а ЭТО мямлит о туристах.
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Суспільство

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