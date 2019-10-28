'Ми вас втрачаємо': Сенцов на новосіллі у Саакашвілі викликав ажіотаж у мережі

Звільнений із російського полону український режисер Олег Сенцов здивував мережу знімком з експрезидентом Грузії і колишнім губернатором Одеської області Міхеїлом Саакашвілі.

Фото з'явилося на його сторінці в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Одеса. Маленька квартира з величезним балконом на останньому поверсі. Новосілля у Мішико", – підписав Сенцов. На кадрі чоловіки стоять, обійнявши один одного за плечі, і посміхаються.

Сенцов здивував мережу знімком із Саакашвілі Facebook Олега Сенцова

В українців настільки цікава зустріч викликала неоднозначну реакцію.

"Шкода. Ще один герой накрився мідним тазом", "Олеже, навіщо ви руки брудните?", "Наркотою пригощав? Нам чекати парний біг дахами?", "Зашкварно", "Ми вас, схоже втрачаємо", "Навіщо?" , "Дуже дивно", "Не найвдаліше фото", – написали в коментарях.

Сенцов здивував мережу знімком із Саакашвілі

Знайшлися й ті, кому така компанія припала до смаку. "Навіщо поливати людину брудом через фото?", "Так тримати", – відзначили вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сенцов відреагував на скандал президента Володимира Зеленського з добровольцями на Донбасі, заявивши, що відчуває сором за главу держави.

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