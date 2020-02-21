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21 лютого • оновлено в 22:25
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"Ми вас всіх спалимо!": Аваков розповів про злочини українців в Санжарах

2.5т
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів про злочини українців під час протестів в Нових Санжарах. За його словами, незабаром будуть затримані ще шестеро осіб.

В ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером Аваков розповів про те, що всього було затримано 24 людини, але після відпустили всіх, крім одного - той п'яним їхав на автомобілі в лад Нацгвардії.

"У нас цікава ситуація: вчора затримали 24 людини, потім відпустили крім одного - того, хто розігнав "Ниву", будучи п'яним в драбадан, і направив цю "Ниву"на стрій Нацгвардії. Він по 208 статті затриманий", - сказав Аваков.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

Скріншот з ефіру "Свободи слова" з Савіком Шустером

Також він поділився інформацією, що ще шістьом в найближчу добу направлять підозри з пропозицією суду відправити їх під арешт. У цьому списку є ті, хто кидався камінням в автобус і поліцейських, а також ті, хто погрожував спалити санаторій з прилетіли з Ухань українцями.

"Це ті, хто кинув тротуарну плитку в голову поліцейського - він зараз у важкому стані перебуває в лікарні з перебитим особою, зламаними кістками і так далі. Це ті, хто кидав каміння в автобус. Це шалені люди, які кидають каміння в автобус з людьми , які потенційно перебувають під карантином. Це ті, хто активно бився з поліцейськими і перешкоджав їх нормальній роботі. Це ті, хто кричав: "Ми вас всіх спалимо!". ще були крики на адресу іноземців, які з нами приїхали. і ще були заклики, частина з них - п'яні заклики, а частина - Трез Перші ", - заявив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Савік Шустер Арсен Аваков
Місце
Україна
Теги
протест вірус
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
бaндepoвckue зoмбо-рaгули над которыми гнусный режим проводит опыты по отвлечению внимания населения от ужасающих социально-экономических проблем в Украине.
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
В панике населения виновата власть. Ты, Аваков, если мужчина, подай в отставку и уходи, как министр ты показал, что работать не способен.
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Golan Sim
Golan Sim
"Нет ничего более гн,усного и оме,рзительного, чем так называемые "украинцы"! Это отре,бье, взращенное поляками из самых гн,усных от,бросов русского народа (уб,ийц, карьеристов, пресмыкающейся перед властью интеллигенции), готово за власть и доходное место уб,ить собственных отца и мать! Эти выр,одки готовы разорвать своих соплеменников, и даже не ради выгоды, а ради удовлетворения своих низменных инстинктов, для них не существует ничего святого, предательство является для них нормой жизни, они убоги умом, злобны, завистливы, хитры особой хитростью, для хороших качеств в душе их не осталось места.." Benjamean Walter(C)1939.
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