"Ми вас всіх спалимо!": Аваков розповів про злочини українців в Санжарах

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів про злочини українців під час протестів в Нових Санжарах. За його словами, незабаром будуть затримані ще шестеро осіб.

В ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером Аваков розповів про те, що всього було затримано 24 людини, але після відпустили всіх, крім одного - той п'яним їхав на автомобілі в лад Нацгвардії.

"У нас цікава ситуація: вчора затримали 24 людини, потім відпустили крім одного - того, хто розігнав "Ниву", будучи п'яним в драбадан, і направив цю "Ниву"на стрій Нацгвардії. Він по 208 статті затриманий", - сказав Аваков.

Арсен Аваков Скріншот з ефіру "Свободи слова" з Савіком Шустером

Також він поділився інформацією, що ще шістьом в найближчу добу направлять підозри з пропозицією суду відправити їх під арешт. У цьому списку є ті, хто кидався камінням в автобус і поліцейських, а також ті, хто погрожував спалити санаторій з прилетіли з Ухань українцями.

"Це ті, хто кинув тротуарну плитку в голову поліцейського - він зараз у важкому стані перебуває в лікарні з перебитим особою, зламаними кістками і так далі. Це ті, хто кидав каміння в автобус. Це шалені люди, які кидають каміння в автобус з людьми , які потенційно перебувають під карантином. Це ті, хто активно бився з поліцейськими і перешкоджав їх нормальній роботі. Це ті, хто кричав: "Ми вас всіх спалимо!". ще були крики на адресу іноземців, які з нами приїхали. і ще були заклики, частина з них - п'яні заклики, а частина - Трез Перші ", - заявив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У Нових Санжарах 20 лютого понад 2 тисяч осіб заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де бушує смертельний коронавірус.

Між силовиками і місцевими жителями відбулися масштабні сутички, є постраждалі.

Після минулих акцій протесту частина місцевих жителів бояться контактувати з незнайомцями. Вулицями ходять в респіраторах і відмовляються вітати один одного рукостисканням.

Директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко повідомив, що на масових акціях протесту в Нових Санжарах було присутнє безліч нетверезих чоловіків.

При цьому журналіст Андрій Цаплієнко знайшов докази, що людей для протесту привозили на автомобілях з іншої області.

Жителі Нових Санжар зізналися, що не мають нічого проти евакуйованих, але бояться за своїх дітей.

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