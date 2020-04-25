"Ми у відчаї, нас не пускають додому!" Сотні українців застрягли в ОАЕ

Понад 350 громадян України не можуть повернутися додому з Об'єднаних Арабських Еміратів. Вранці 25 квітня було знову скасовано репатріаційний рейс – цього разу авіакомпанії FlyDubai.

Повідомлення про скасування, як розповіли OBOZREVATEL, пасажири рейсу отримали всього за кілька годин до вильоту, що був запланований на 9:25. Також цю інформацію опублікувало у Facebook посольство України в ОАЕ.

Одна з пасажирок скасованого рейсу в Україну

У повідомленні зазначається, що рейс за маршрутом Дубай – Київ скасовано. З усіх питань, пов'язаних із організацією цього рейсу, зокрема фінансового характеру, посольство рекомендувало звертатися безпосередньо до зазначеної авіакомпанії.

В авіакомпанії повідомили, що гроші за придбані квитки компанія не поверне, може тільки надати ваучери на майбутні перельоти.

За інформацією наших громадян, дозвіл на політ скасувала Державіаслужба. Безпосередньо цим рейсом, як розповіли OBOZREVATEL, мали повернутися 160 осіб. І зараз вони в повному розпачі – не знають, що їм робити і куди звертатися зі своєю проблемою. Вони також почали записувати відеозвернення і розповідати про наявну ситуацію (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Деякі громадяни України вже більше місяця не можуть повернутися додому. Багато хто залишився без засобів до існування: серед них не тільки туристи, а й чимало тих, хто раніше працював в ОАЕ, проте у зв'язку із пандемією коронавірусу залишився без роботи.

Повідомлення аіакомпаніі про перенесення рейсу прийшло вночі

Одна із застряглих українок, Аліна, розповіла OBOZREVATEL, що місяць не може вилетіти з Дубая, бо Україна не дає згоди на політ репатріаційних рейсів.

"У мене сім'я з трьох осіб. За три квитки в Україні зараз ми заплатили 2650$. Але перед цим купували ще квитки на репатріаційний рейс від компанії МАУ, який мав відбутися 28.03, але також був скасований. За ті квитки ми віддали 1200$. Ще у нас пропали "початкові" зворотні квитки, які були давно придбані. І таких людей, як ми – практично цілий літак! Авіакомпанії зараз не повертають кошти на карту, а пропонують на цю суму видати ваучер. І оскільки у багатьох людей вже по три придбані квитка в різних авіаліній, то тепер ми маємо вже цілу колекцію, безліч витрачених грошей і ще один скасований рейс. Людям більше нема за що орендувати житло і немає коштів на їжу! Але при цьому українська влада продовжує знущатися з нас і знову, вже втретє, скасовує рейс!", – емоційно розповіла українка.

При цьому вона згадала про захмарну вартість, яку довелося заплатити тим, хто хоче повернутися додому.

"При тому, що звичайна вартість квитка в обидва боки становить 300 доларів, то квиток в один бік тепер коштує близько 900! В ці кошти авіакомпанія заклала переліт до Києва, трансфер у санаторій, де проходитиме обов'язкова обсервація, проживання та харчування в санаторії".

Бронювання квитків було можливо тільки за згодою на обсервацію

Українці просять уряд і президента України Володимира Зеленського звернути увагу на критичну ситуацію, в якій вони опинилися. Тим більше, що президент іще 17 березня звернувся до українців за кордоном. Він пообіцяв повернути додому всіх громадян України. При цьому зазначив, що налагоджено планове повернення українців із Єгипту, Об'єднаних Арабських Еміратів, Домініканської Республіки, з Північної та Південної Америки. Однак, як бачимо, з ОАЕ понад 350 українців повернутися так і не змогли.

Тільки один рейс був виконаний компанією Eithiad безкоштовно за домовленістю між Посольством України та Міністром закордонних справ і міжнародної співпраці Об'єднаних Арабських Еміратів шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль Нагаяном.

Українці також розповіли OBOZREVATEL, що у добровільній згоді на обсервацію, без підписання якої не пускають на жоден рейс, є заборона на контакти із засобами масової інформації.

Документ розміщений на сайті консульства України в ОАЕ.

Група пасажирів скасованого сьогодні рейсу і найближчих запланованих кажуть, що ходять по замкненому колу: авіакомпанія рекомендує звернутися до консульства, а консульство відсилає до авіакомпанії.

"Ми вже просто не знаємо, куди звертатися, щоб нас нарешті почули! Щоб почули нашу трагедію і наші сльози! Всі ми, а це понад 350 осіб, ДУЖЕ ХОЧЕМО ПОВЕРНУТИСЯ ДОДОМУ!", – додала українка.

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