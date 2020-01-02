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2 січня • оновлено в 21:04
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"Ми творимо державу чи колгосп?" Вакарчук різко виступив проти Зеленського: нардеп написав вірш

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Народний депутат і лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук розкритикував новорічне звернення президента Володимира Зеленського.

Вакарчук опублікував на своїх сторінках у соціальних мережах вірш, заявивши, що йому "не все одно" на ті "незначні дрібниці", про значущість яких говорив глава держави.

Нардеп поцікавився у Зеленського, якою він хоче бачити Україну: державою або колгоспом. Публікуємо текст мовою оригіналу:

Новини
"Це пи*дець, панове!" У Росії принизили Зеленського в новорічну ніч: мережа кипить

Для мене справді є різниця де,

Для мене є різниця з ким, куди і звідки.

Все очевидно: хтось вперед іде,

А хтось стає навколішки й навшпиньки…

А щодо того, хто кому товариш, друг і брат,

На щастя кожного я право поважаю,

Але не поважаю я порад,

Як через пекло проповзти до раю.

І як підставити щоку, під чобіт зла,

І як закрити гідність у "каптерку",

І тих, хто молиться на голову козла,

І тих хто всує одягає "гімнастерку".

У кожного свій погляд на життя,

Свої слова, гріхи і протиріччя,

Старіють очі і від сміху, і від сліз,

Та не буває без очей облич.

Як не буває без облич людей,

І не буває без людей Держави,

Какая разница, под чем, под кем и с чем,

Коли овець зганяють вовкодави.

Коли нема зубів, вже все одно,

Жувати шоу, чи смоктати серіали,

Яка різниця — сало, чи попкорн,

Коли тебе на мило готували.

Ви кажете, що кожного колись потрібно врешті-решт нагодувати,

Я згоден з цим, але навіщо всім солодку вату в душу заганяти?

Ми творимо державу чи колгосп?

Ми пишемо історію — чи казку?

Ми хочем без наркозу перемог,

Чи хочемо під опіум поразки?

Для мене справді є різниця де,

І хто, і з ким готовий побрататись,

Не проживе Держава без людей,

Людей, що вовкодавів не бояться.

Вакарчук і Зеленський

Вакарчук і Зеленський

Колаж

Як писав OBOZREVATEL, звернення Зеленського викликало ажіотаж серед українців. Багато хто жорстко розкритикував позицію президента, однак були й ті, хто підтримали його заклик до об'єднання.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Святослав Вакарчук Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Партія Вакарчука "Голос"
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васильевич василий
васильевич василий
один колется а второй нюхает
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семенов Александр
семенов Александр
Песен новых классных нет,решил перейти к патриотической поэзии,про "гиднисть"
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Славко! Навіщо так кричати,__________ ____ ____ ____ ____ ___ ___ ___ ___ Наш президент сказав не все як слід_____ ____ _____ ____ ____ ____ ____ __ __ Невже Вкраїна мала б менше бід______ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ Якщо б ти керував у нашій хаті?
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