Головна Новини
12 лютого • оновлено в 20:58
МоваЯзык
Кияни Відео

/ Онкологія

"Ми тут не терти прутня сидимо!" Соколова в Раді рознесла нардепів через невиконані обіцянки

20.3т
Читати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова в середу, 12 лютого, виступила з трибуни Верховної Ради і закликала народних депутатів вирішити проблеми онкохворих людей.

Вона нагадала, що в 2018 році їй діагностували рак, і відтоді вона дуже ретельно стежить за проблемою пацієнтів в Україні. Відео свого звернення журналістка опублікувала на сторінці в Facebook (щоб подивитися доскрольте до кінця сторінки).

"Я хочу, щоб народні депутати, які присутні в цьому залі щодня, пам'ятали, що вони тут не для того, щоб сидіти терти свого прутня, не листуватися з повіями, або не дерибанити квитки на 95 квартал, а для того, щоб робити зміни. Онкопацієнти особливо цього потребують", – заявила журналістка.

Новини
"Порахували за оренду Київської Русі!" Соколова висміяла пропагандистів Кремля за новий фейк

За словами Соколової в Україні є кілька проблем, які можуть вирішити депутати, міністр і глава комітету ВР із питань охорони здоров'я – це паліативна медицина, доступ до медичного канабісу, психологічна допомога і донорство.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот з відео

"П'ята проблема з якою ми, пацієнти, стикаємося щодня – це проблема корупції. Я хочу, щоб усі, хто нас зараз бачить і чує по телебаченню, в інтернеті і ті, хто перебуває в залі, розуміли одне – тільки пацієнти своїм немовчанням на рахунок корупції на місцях можуть зрушити це питання. Адже проблема медицини в загальному й онкосфери – це мільйони корупції", – наголосила Соколова.

Журналістка зазначила, що наразі народні депутати не вирішили жодного з пунктів, про які вона говорила. Соколова нагадала, що люди, які хочуть бути донорами, можуть здавати кров тільки маючи прописку в містах, де збираються це зробити. За її словами, це звужує коло донорів і мінімізує шанс створити в Україні культуру донорства.

"Якщо люди на четвертій стадії раку доживають свої останні дні, місяці, години – ніхто не знає, коли вони помруть, не в своїх рідних стінах, не з рідними, а в стінах лікарень. Якщо ми говоримо про Київ, Харків, Одесу, то це більш менш умови. Але якщо ми говоримо про регіони, то це жалюгідні умови, в яких останні дні свого життя проживають люди, яких мені б хотілося, щоб ми зробили з такою бідою хоч трохи щасливими", – сказала Соколова.

Як писав OBOZREVATEL раніше, українська журналістка Яніна Соколова звернулася до президента України Володимира Зеленського через блокування фінансування кримськотатарського телеканалу ATR.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Карина Бондаренко
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна Київ
Теги
рак Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
17
18
Смішно
62
Цікаво
31
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Громозека Иван
Громозека Иван
А накуя эту еб*на ку в Раду пригласили, она же чокнутая!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Odessa Max
Odessa Max
Ты гляди, КПК жизнь по морде треснула, так не до шуток уже стало, аж Раду полезла. Аукнулась тебе твоеиполивание грязью людей, которых ты даже не знаешь, но своим грязным ртом дерьмом покрывала. Не забудь заптлить смешное телешоу про свой рак
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Roma Roma
Roma Roma
Odessa Max, закройся чучело
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Рак мозга у неё, судя по тупым видео.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
3

Новини медицини

Топпублікації

Топблоги