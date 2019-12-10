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10 грудня • оновлено в 13:37
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"Ми так не домовлялися!" Помічник Путіна психанув на "нормандському саміті" через Донбас

5.7т
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Помічник президента Росії, куратор над Донбасом Владислав Сурков відзначився вкрай нервовою поведінкою на саміті в "нормандському форматі", яка відбулася у Парижі 9 грудня.

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, котрий також був на зустрічі. Його слова цитує пресслужба МВС.

Він зазначив, що міжнародні партнери на переговорах в Парижі з розумінням поставилися до ситуації в Україні, а також заявили про подальшу підтримку офіційного Києва. Але тільки не представники Кремля, які вели себе емоційно і некомпетентно. Зокрема, російська делегація зажадала подальшого розведення сил на Донбасі.

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Сурков потрапив на "нормандський саміт"

Сурков потрапив на "нормандський саміт"

Скриншот

"У пана Суркова здали нерви, він там папери кинув на стіл і кричав: "Ми так не домовлялися". Вони запропонували розводити і далі війська. Куди розводити? У Мар'їнці? Де кожен метр политий кров'ю. І відведення означає здачу наших позицій на кілометри. Або в Широкиному, де ми стали так, щоб Маріуполь убезпечити? Це дурниця. Ми чітко дали зрозуміти, гуманітарні коридори – добре, тому що людям треба дати можливість їздити без черг. У Луганській області немає жодного коридору, де може проїхати автомобіль", – поділився Арсен Аваков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін взяв із собою на "нормандський саміт" у Париж свого помічника і куратора щодо Донбасу Владислава Суркова у ролі так званого тіньового переговорника. Не завадило йому потрапити на зустріч навіть те, що він перебуває під санкціями ЄС.

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Автор
Діна Баронова, Олександр Аваков
Тема
Відведення військ на Донбасі
Особа
Владислав Сурков
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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фил филька
фил филька
"каждый метр полит кровью" аваков отчет оон не читал? 4,1 тыс. всу, 5,6 тыс ополченцев и 3,3 тыс мирных. всушники замочили почти 10 тыс. на той стороне! так чьей кровью полита земля? мало этой крови?
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Куни Чан
Куни Чан
Арсен, ну ты нормальный? Лавров же рассказывает про Рояль.
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Хо Хол
Хо Хол
Ну раз Аваков так сказал, то значит усё так и було.
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