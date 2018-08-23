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"Ми - соборна держава": експерт пояснив, який герб потрібен Україні

1.6тЧитати новину російською

Великий герб України безуспішно намагаються затвердити ще з 1993 року. Але, на думку геральдистів і істориків, в цьому немає необхідності.

Про це в ефірі ObozTV заявив художник, автор булави і штандарта президента Олексій Руденко. За його словами, почати слід з того, що Україна взагалі не має закону про свої державні символи.

"Є тільки постанова президії Верховної Ради від 1992 року, яка закріпило малий герб і прапор", - уточнив Руденко.

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Художник розповів про те, що зараз українське геральдичне товариство, на чолі з його головою, доктором історичних наук Андрієм Богдановичем Гречило, а також цілий ряд фахівців стверджують, що Україні взагалі не потрібен великий герб.

"Великий герб в державі з'являється не як примха чи обов'язок, а в результаті певних обставин, які привели до встановлення такого типу державності, який об'єднує кілька країн в одну", - пояснив Руденко.

У випадку з українським гербом, впевнений художник, цей варіант неможливий, оскільки Україна - це єдина, соборна, унітарна держава.

"Тому ми вже в письмовому вигляді оформили рекомендацію до Верховної Ради України: просто закріпити герб України. Той самий малий герб - просто назвати "герб України", - резюмував геральдист.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Олексій Руденко
Місце
Україна
Об'єкти
Історія УкраїниУкраїна
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Николаев Олег
Николаев Олег
Так кто же собрал Соборную Украину? Может маскали-коммунисты?
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