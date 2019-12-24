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24 грудня • оновлено в 11:55
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/ Суспільство

"Ми що, зона?" Нововведення окупантів розлютили жителів Криму

1.7т
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В окупованому Росією Джанкої (Крим) встановили паркан, а також ворота між пероном залізничного вокзалу і автовокзалом.

На це звернув увагу блогер "Кримський Бандерівець" у Twitter. Місцевих жителів обурило, що півострів буквально перетворюється на "зону".

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"Поки рашисти із Санкт-Петербурга пруть до Криму на поїзді (а перти їм 44 години), окупанти у Джанкої встановили паркан і ворота між автовокзалом і пероном залізничного вокзалу. Жителі міста, яке до окупації зустрічало 100 поїздів на добу, коментують", – написав блогер.

"Над воротами і парканами ще колючку натягнути і вишки з автоматниками поставити", – кепкують у мережі.

У Криму встановили паркани

У Криму встановили паркани

Twitter Кримський бандерівець

У Криму встановили паркани

У Криму встановили паркани

Twitter Кримський бандерівець

У Криму встановили паркани

У Криму встановили паркани

Twitter Кримський бандерівець

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше затятий фанат Путіна зізнався у серйозній проблемі у Криму. Він порадив не їхати на півострів

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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фил филька
фил филька
какие это жители крыма тут уже сто раз показывали и доказывали) хотя упоротость этих комментаторов с головой выдает этих страдающих обиженок и без всяких доказательств)))
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4
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
На Украине ничего не ремонтируют и не строят и не знают, для чего нужны заборы
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Кристина Стефанова, они просто еще не научились из навоза строить заборы. Дома строят, топливо для своих домов делают, а вот заборы из навоза - у них пока не получается, а другого материала в Скакуасии нету.
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