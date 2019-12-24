"Ми що, зона?" Нововведення окупантів розлютили жителів Криму

В окупованому Росією Джанкої (Крим) встановили паркан, а також ворота між пероном залізничного вокзалу і автовокзалом.

На це звернув увагу блогер "Кримський Бандерівець" у Twitter. Місцевих жителів обурило, що півострів буквально перетворюється на "зону".

"Поки рашисти із Санкт-Петербурга пруть до Криму на поїзді (а перти їм 44 години), окупанти у Джанкої встановили паркан і ворота між автовокзалом і пероном залізничного вокзалу. Жителі міста, яке до окупації зустрічало 100 поїздів на добу, коментують", – написав блогер.

"Над воротами і парканами ще колючку натягнути і вишки з автоматниками поставити", – кепкують у мережі.

Крым. Пока рашисты из Санкт-Петербурга прут в Крым на поезде (а переть им 44 часа), оккупанты в Джанкое установили забор и ворота между автовокзалом и перроном железнодорожного вокзала. Жители города, который до оккупации встречал 100 поездов в сутки, комментируют: pic.twitter.com/qXTHKYtJBa — КРЫМский бандеровец (@ CrimeaUA1) December 23, 2019

У Криму встановили паркани Twitter Кримський бандерівець

У Криму встановили паркани Twitter Кримський бандерівець

У Криму встановили паркани Twitter Кримський бандерівець

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше затятий фанат Путіна зізнався у серйозній проблемі у Криму. Він порадив не їхати на півострів

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