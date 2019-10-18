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18 жовтня • оновлено в 13:17
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"Ми, по суті, брати!" Сенцов зробив скандальну заяву про росіян і українців

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Росіяни і українці є братніми народами з невеликими відмінностями.

Таку заяву зробив звільнений з російського ув'язнення український режисер Олег Сенцов в інтерв'ю Der Spiegel.

"Я провів час на акціях протесту на Майдані і думав, що путінська система з її беззаконням і варварством скоро завалиться, що народ цього більше не витримає і що гряде революція. Ми, росіяни і українці, споріднені народи, ми, по суті, брати з невеликими відмінностями між нами. У мене самого російське походження", - зазначив він.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

112 Україна

"Але з кожним роком перебування в тюрмі я все ясніше розумів, що людям абсолютно байдуже, що відбувається в їхній країні", - додав Сенцов.

За його словами, росіяни дистанціювалися від держави і вважають, що все одно нічого не можуть змінити.

"Навіть після 20 років Путіна вони не зрозуміли, що він може бути проблемою. Вони вважають злидні нормальним, так само як і той факт, що держава мало піклується про них, що вона постійно бреше і що і поліція, і суди корумповані", - підкреслив режисер.

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Сенцов додав, що росіяни не вірять, що в Європі є країни, де все зовсім по-іншому.

"Ця байдужість поєднується зі свого роду імперськими амбіціями, з гордістю за зовнішньополітичний успіх, який анітрохи не допоможе вам вдома, в Якутії. Це жахлива суміш агресії і пасивності", - заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олег Сенцов розповів, за якої умови готовий потиснути руку главі РФ Володимиру Путіну.

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Особа
Олег Сенцов
Місце
Україна
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руденко евгений
руденко евгений
так он прав на 100%, все люди братья, но к сожалению, сильные мира сего делают, чтобы разъединять людей под разными надуманными предлогами...
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Mazepa Lesia
Mazepa Lesia
Тролякі кремлівські серут і серут, скільки ж в них гімна!
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Ну да, украинцы великороссам братья. Даже та половина населения Незалежной, , что своей черноглазостью и чернобровостью больше напоминает турок, татар и хазар. Потому что великороссы всех друзей считают братьями
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