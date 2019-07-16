"Ми не РПЦ, щоб знищувати!" Епіфаній пояснив, навіщо пожаліли Філарета

Глава ПЦУ Єпіфаній заявив, що церква вирішила не карати ще жорсткіше Почесного патріарха Філарета, оскільки це суперечить її принципам.

За його словами, шкода дивитися, як Філарет "руйнує те, що було зроблено ним впродовж тривалого часу". Свою думку священнослужитель висловив у інтерв'ю "Релігійній правді". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Зараз дивно бачити інтерв'ю, які він дає каналам, що навіть перебувають у санкційних списках, і не мають права транслюватися в Україні. Можливо, навіть записувати таке інтерв'ю їм не дозволено на території української держави", – сказав він.

Епіфаній Скріншот із відео

Також Епіфаній прокоментував рішення Священного Синоду, на якому Філарета залишили у складі єпископату ПЦУ.

"Ми не будемо уподібнюватися Російській православній церкві, яка знищує людину, яка говорить проти, оступилася... Ми не будемо йти цим руйнівним шляхом", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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