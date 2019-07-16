"Ми не РПЦ, щоб знищувати!" Епіфаній пояснив, навіщо пожаліли Філарета

Глава ПЦУ Єпіфаній заявив, що церква вирішила не карати ще жорсткіше Почесного патріарха Філарета, оскільки це суперечить її принципам.
За його словами, шкода дивитися, як Філарет "руйнує те, що було зроблено ним впродовж тривалого часу". Свою думку священнослужитель висловив у інтерв'ю "Релігійній правді". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Зараз дивно бачити інтерв'ю, які він дає каналам, що навіть перебувають у санкційних списках, і не мають права транслюватися в Україні. Можливо, навіть записувати таке інтерв'ю їм не дозволено на території української держави", – сказав він.
Епіфаній
Скріншот із відео
Також Епіфаній прокоментував рішення Священного Синоду, на якому Філарета залишили у складі єпископату ПЦУ.
"Ми не будемо уподібнюватися Російській православній церкві, яка знищує людину, яка говорить проти, оступилася... Ми не будемо йти цим руйнівним шляхом", – пояснив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що має намір відновити Київський патріархат.
У відповідь в ПЦУ визнали недійсними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.
Також у ПЦУ заявили, що такі дії почесного патріарха руйнують єдність церкви. Єпископ Адріан Кулик-Богдан назвав Філарета "професійним розкольником і бунтарем".
11 червня Філарет оголосив про рішення скликати помісний православний Собор, хоча статут церкви такого права йому не дає.
Також Філарет заявив, що не був ознайомлений з Томосом до його отримання, тому не приймає його.
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