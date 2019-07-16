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"Ми не РПЦ, щоб знищувати!" Епіфаній пояснив, навіщо пожаліли Філарета

18.1т Читати матеріал російською

Глава ПЦУ Єпіфаній заявив, що церква вирішила не карати ще жорсткіше Почесного патріарха Філарета, оскільки це суперечить її принципам.

За його словами, шкода дивитися, як Філарет "руйнує те, що було зроблено ним впродовж тривалого часу". Свою думку священнослужитель висловив у інтерв'ю "Релігійній правді". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Зараз дивно бачити інтерв'ю, які він дає каналам, що навіть перебувають у санкційних списках, і не мають права транслюватися в Україні. Можливо, навіть записувати таке інтерв'ю їм не дозволено на території української держави", – сказав він.

Епіфаній

Епіфаній

Скріншот із відео

Також Епіфаній прокоментував рішення Священного Синоду, на якому Філарета залишили у складі єпископату ПЦУ.

"Ми не будемо уподібнюватися Російській православній церкві, яка знищує людину, яка говорить проти, оступилася... Ми не будемо йти цим руйнівним шляхом", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Митрополит Епіфаній Патріарх Філарет
Місце
Україна
Тег
ПЦУ
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Новикова Мавра
Новикова Мавра
Для православного мира вы никто и звать вас никак.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Новикова Мавра, да уж скорее ты - никто!
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Юг Руси
Юг Руси
И по сложившейся традиции, обязательно нужно упомянуть Россию ))))))))))
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Ященко Олег
Ященко Олег
Юг Руси, и перред этим названием добавить пидо.
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Наблюдать за грызнёй укросект - бесценно)
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Ященко Олег
Ященко Олег
Алоизович Петр, естественно, ведь рашасекта для тебя безценна.
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