''Ми не раша'': стало відоме ставлення до УПЦ у світі

Українську православну церкву в світі вже відрізняють від російської. Хоча це почалося тільки з 2008 року — після візиту Вселенського патріарха Варфоломія у Київ.

Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив митрополит УПЦ МП Олександр (Драбинко), за словами якого українське духовенство закордоном зазвичай називали "російським".

За його словами, свідомість суспільства зростає, і багато українців нарешті починаємо розуміти, що ми не "раша", "як нас зазвичай називали усіх разом за кордоном".

"Приїжджаєш куди-небудь, і ти: Rasha Orthodox Church. Російська церква. Тільки з 2008 року, коли почав їздити митрополит Володимир, і після візиту патріарха Варфоломія нас почали в світі відрізняти: о, це Ukrainian Orthodox Church. Українська церква — церква митрополита Володимира", — зазначив він.

Драбинко підкреслив, що також колосальну роль у формуванні світогляду духовенства зіграла війна з РФ.

"До її початку ми були з Росією православними братами. Війна показала, що ми далеко не брати. Не по-євангельському, не по-християнськи з нами вчинили "православні брати", — додав митрополит.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 жовтня Вселенський Патріархат прийняв рішення продовжити процедуру надання Томосу Українській церкві. При цьому Константинополь оголосив про декілька інших важливих кроків, зокрема, зняття анафеми з Київського патріарха Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви митрополита Макарія.

15 жовтня Російська православна церква прийняла рішення про повне припинення євхаристійного спілкування із Константинопольським патріархатом. Під заборону потрапили церкви Афона, всі храми Стамбула, а також Анталії.