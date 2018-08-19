"Ми не повірили очам!" У Гарварді з'ясували, хто більше за всіх постраждав від Голодомору

Українські дослідники Гарвардського університету, використовуючи новітні технології, підтвердили, що штучний голод був спрямований саме на українців.

Як повідомляє "Голос Америки", довести цей факт стало можливим завдяки аналізу карт. Відзначається, що вчені не повірили своїм очам, коли зрозуміли, що найбільш суворий голод був на території сучасної Київської, Полтавської, Черкаської областей.

"Перед цим існувало уявлення, що більшість постраждалих були на півдні України. Адже південь був традиційним регіоном, де через засухи і т. д. голоди повторювалися, і це накладалося. Голод 1932-1933 років не накладається на ту ж карту, на яку накладаються інші голоди. Він був штучним", - зазначив директор Українського дослідницького інституту в Гарварді Сергій Плохій.

Він розповів, що просто поставив собі завдання - зробити дослідження історії України цікавим для молоді через сучасні технології.

"Ми співпрацювали з інститутом історії в Україні, де нам відсканували карти і прислали електронний їх варіант. Потім ми використовували програми Гарвардського університету, щоб оцифрувати ці карти", - пояснив менеджер проекту Карта.Цифровий Атлас України Костянтин Бондаренко.

Аналіз підтвердив, що найбільших людських втрат внаслідок Голодомору зазнали саме українці.

"Етнічна група українців має показники втрат мінімум удвічі вищі, ніж всі інші. Спочатку йдуть українці, потім поляки, потім росіяни, німці та євреї. Але українці йдуть набагато вище попереду всіх інших", - розповіла демограф Інституту демографії України Наталія Левченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов дозволив собі їдке висловлювання про Голодомор 1932-1933 років, що забрав життя мільйонів українців, і нахабно заявив, що не вважає його геноцидом.