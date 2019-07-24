"Ми не поминальна служба": у ЗСУ спалахнув скандал через загиблих воїнів

У Збройних силах України спалахнув скандал через загиблих Героїв. Приводом стала публікація заступника начальника Управління зі зв'язків з громадськістю Збройних сил України Юзефа Венсковича, в якій він давав пресслужбам військових підрозділів рекомендації щодо висвітлення бойових втрат.

Як пише InfoResist, відповідний пост з'явився у секретній спільноті "ВоєнПресUA" в соціальній мережі Facebook. Вона створена для працівників пресслужб.

Юзеф Венскович Facebook Юзефа Венсковича

"Останнім часом спостерігається тенденція поширення поминальної інформації про загиблих військовослужбовців на офіційних сторінках ВЧ і ОВУ. Ви так підтримуєте морально-психологічне забезпечення особового складу? Невже немає інших новин? Хто дав таку вказівку (в приват, плиз), якщо це не ініціатива пресслужб?" – написав Венскович у тому ж описі.

Крім того, він закликав спікерів бригад писати не тільки про втрати, а й позитивні новини, і нагадав, що вони не "поминальна організація".

"Робіть новини правильно – обговорюйте з командирами теми, які заслуговують на увагу суспільства, пропонуйте позитив. Адже пресслужби – не поминальна організація", – додав Венскович.

Пізніше на своїй сторінці у Facebook він прокоментував ажіотаж, який здійнявся довкола його допису, і спростував звинувачення на свою адресу.

Венскович зазначив, що трактування його слів спотворили з метою маніпуляції, і запевнив, що не мав на меті будь-кому давати завдання. Все, що хотів офіцер – поділитися думками, досвідом і обговорити проблеми.

"З глибокою і великою повагою ставлюся до кожного загиблого військовослужбовця і як журналіст вважаю, що є безліч підходів у поданні матеріалів, щоб вшанувати їхню пам'ять – від простої замітки до нарису, фільму тощо. І пресофіцери повинні цими методами володіти, ділитися з іншими", – пише він.

"Адже пресофіцерів потрібно вчити виважено надавати інформацію, особливо про втрати, щоб повідомлення не ставали підтвердженням ворогові про його ефективність роботи. А загиблих ми пам'ятаємо завжди і вшановуємо їх щодня", – підсумував Венскович.

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