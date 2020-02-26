Директор Національного інституту раку Олена Колеснік подала до суду на відому журналістку Яніну Соколову.

Про це журналістка написала у себе у Twitter. Вона пояснила, що в суді Колесник має намір захищати свою "ділову репутацію і честь".

Яніна Соколова та Олена Колеснік

"Так пані Колеснік робить з усіма, хто активно заважає їй в "діяльності". Щоб боялися і не лізли. Але ми не із сц*кливих. Приймаємо це як можливість розповісти на суді ще більше", – зазначила Соколова.

Судячи з повідомлення журналістки, йдеться про корупційні скандали, пов'язані з інститутом.

Директорка інституту раку подала на мене до суду. Так пані Колесник Робить зі всіма, хто активно заважає їй у ее "діяльності". Аби боялися и не лізлі.



Альо Ми не зі сціклівіх.

Спріймаємо це як можлівість розповісті на суді ще более.



А поки почитайте: https://t.co/0FZ3A5EcgQ pic.twitter.com/fCfeSMOHm7 - Яніна Соколова (@IaninaSokolova) February 26, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, Яніна Соколова під час виступу у Верховній Раді 12 лютого рознесла народних депутатів через невиконаних обіцянок і закликала їх вирішити проблеми онкохворих людей.

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