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26 лютого • оновлено в 21:23
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"Ми не із сц*кливих!" Директор інституту раку вирішила засудити Соколову: журналістка відповіла

12.3т
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Директор Національного інституту раку Олена Колеснік подала до суду на відому журналістку Яніну Соколову.

Про це журналістка написала у себе у Twitter. Вона пояснила, що в суді Колесник має намір захищати свою "ділову репутацію і честь".

Яніна Соколова та Олена Колеснік

Яніна Соколова та Олена Колеснік

"Так пані Колеснік робить з усіма, хто активно заважає їй в "діяльності". Щоб боялися і не лізли. Але ми не із сц*кливих. Приймаємо це як можливість розповісти на суді ще більше", – зазначила Соколова.

Судячи з повідомлення журналістки, йдеться про корупційні скандали, пов'язані з інститутом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Яніна Соколова під час виступу у Верховній Раді 12 лютого рознесла народних депутатів через невиконаних обіцянок і закликала їх вирішити проблеми онкохворих людей.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особи
Олена Колесник Яніна Соколова
Місце
Україна Київ
Тег
Національний інститут раку
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Червоний Данило
Червоний Данило
есть свидетели которые давали этой Колесник откаты. сотни тысяч гривен. думаю на суде Колесник уедет в наручниках.
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Янину Соколову не судить надо, а лечить.
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2
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Шапиро Жeнька, ти вже прокапався?
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Bruse Colin
Bruse Colin
Пани Колесник сама ссыт в дырявые трусы от страха быть раскулаченной но чувствуя полную безнаказанность на нажитых миллионах $ что даже не знает куда еще можно эти бабки засунуть - награбили, да а распорядится ума таки не хватает
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