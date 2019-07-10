"Не дамо вам ні міліметра нашої свободи!" Відома лікарка України потужно звернулася до Малахова

Відома акушерка-гінекологиня Наталія Лелюх сильно звернулася до російського телеведучого Андрія Малахова, який повинен був проводити телеміст українського каналу з країною-агресором.

На своїй сторінці в Facebook вона запевнила, що українці не віддадуть Росії ні міліметра своєї свободи і волі. Як відомо, Малахов повідомив, що під час телемосту хотів розповісти, що саме росіяни читали, слухали, дивилися, носили і їли за ті п'ять років, поки не спілкувалися з українцями.

"Ми", на жаль, не вся Україна. Але ми ті, хто не дасть вам ні міліметра нашої свободи і волі!" – емоційно написала українська лікарка. Її пост на момент публікації новини підтримали 5,5 тисячі користувачів мережі, 4,7 тис. осіб – поширили.

Наталія Лелюх і Андрій Малахов

Лелюх зазначила, що протягом 5 останніх років український народ читав зведення з фронту, потреби з волонтерки на фронт і для біженців, історію України та географічного переселення Криму, він слухав пісню "Плине кача", подкасти з економіки, безпеки та самовчителі рідної мови.

"Ми слухали тишу над руїнами Донецького аеропорту і колискові дітям кіборгів", – підкреслила лікарка.

Українці дивилися в очі матерів, сини яких перебували в полоні, в очі політиків і журналістів, які брехали і продовжують це робити, а також перемогу Джамали і перші фільми зі своїми акторами, на своїй мові зі своєю музикою, додала вона.

"Ми дивилися, як із роздовбаних бобиків вивантажували результати вашої братньої любові. Ми дивилися, як міста ставали на коліна під час похорону Героїв. Ми дивилися, як ви розстрілювали наші катери в Чорному морі, як горіли соняшники в Іловайську і тріщало скло у вікнах дитячого садку в Маріуполі", – нагадала Лелюх.

За її словами, український народ носив вишиванку, як другу шкіру, як тату і оберіг, "жовто-блакитні" і червоно-чорні стрічки на рюкзаках по всьому світу, щоб їх не прийняли за росіян.

"Ми навчилися носити броники, берци і міжнародний паспорт. Ми носимо покришки під ваше посольство і кров у госпіталі", – підкреслила лікарка, додавши, що українці їли різні продукти, але на війні не буває смачно, а тільки корисно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський телеведучий каналу "Росія-1" Андрій Малахов записав відеозвернення до президента України Володимира Зеленського через скандальну ідею телемосту. Потім користувачі мережі розгромили ролик і відзначили, що самому Малахову слід звернутися до психіатра.

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