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10 вересня • оновлено в 22:52
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/ Суспільство

"Ми молимося": з'явилися тривожні дані про одного зі звільнених полонених

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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що всі звільнені в результаті обміну полоненими українці отримують необхідну медичну допомогу.

Зокрема, тяжкохворому кримськотатарському активісту Едему Бекірову зробили операцію. Подробицями омбудсмен поділилася в ефірі телеканалу "Прямий".

"Звільнені політв'язні вимагають державної медичної допомоги, в тому числі психологічної підтримки. Олег (Сенцов – Ред.) відмовився від медичної допомоги, він, безумовно, пройшов обстеження, але потім сказав, що він здоровий і хоче, щоб в лікарню потрапила його мама. І так і є: вона зараз знаходиться в "Феофанії", – розповіла Денісова.

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Денісова повідомила про операцію Бекирова

Денісова повідомила про операцію Бекирова

"Роман Сущенко поки здає аналізи, проходит обстеження. Всі інші перебувають у лікарні. Сьогодні зробили важку операцію Бекірову. Приблизно годину тому вона завершилася і ми молимося, щоб він одужав. Таким чином, всі звільнені політв'язні знаходяться під наглядом лікарів", – додала вона.

Денісова уточнила, що звільнені моряки також перебувають у військовому госпіталі і проходять обстеження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міноборони розповіли, що стан здоров'я всіх 24 моряків, які повернулися з російського полону, задовільний, проте кожному з них потрібен час для лікування і обстеження.

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Теми
Обмін полоненими Українські політв'язні в Росії
Особи
Людмила Денисова Олег Сенцов Роман Сущенко
Місце
Україна
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Ронович Рон
Ронович Рон
Да у них рожи такие, что пахать на этих курортниках можно три года .
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На колени вставьте нерабы ,оно сразу выздравит.
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Махов Макс
Махов Макс
Драго Кувалда, с тобой к*ЦАП рядом будет стоять Путен х*йло. Ты кувалда он наковальня. Бгггггаааа
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Дураки молятся, нормально люди те которые ещё остались в этом шумерском гадюшни-ке,его уже давно забыли .
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